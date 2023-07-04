مدير «المصري للدراسات»: كانت هناك حالة من الخوف على مصر ومكانتها بسبب حكم الإخوان

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنَّ حالة من الخوف شعر بها الأشقاء العرب والأطراف الدولية تجاه مصر خلال فترة حكم الإخوان نظراً لتراجع مكانة البلاد الدولية.

«عكاشة» يوضح موقف العالم من حكم الإخوان

وأضاف «عكاشة» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ مصر وقتها كانت تعبر حالة تحدث في تاريخها لأول مرة وهو ما وُصف من العالم بـ«مين الناس الدول.. أي من يحكمون مصر خلال عام 2012 والفترة التي سبقت ثورة 30 يونيو».

موقف مصر ومكانتها الدولية قبل ثورة 30 يونيو

وتابع مدير المركز المصري للفكر: «ما مرت به مصر قبل ثورة 30 يونيو دوليا كان موقفا عصيبا والاستجابة العالمية لأحداث الثورة كانت سريعة ونجاح مصر في استعادة مكانتها الدولية بعدها إحدى دلالات عظمة ثورة 30 يونيو 2013.. استجابة واسعة دوليا لمصر وإرادة شعبها الذي أدرك أن دولته تضيع وتسرق منه وأراد استعادتها».