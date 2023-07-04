أعلى 5 حسابات توفير بعد عودة البنوك للعمل.. الفائدة تصل إلى 20%

تعد حسابات التوفير من بين أفضل وأهم المنتجات البنكية، التي تقدمها البنوك المصرية للمواطنين، للحفاظ على أموالهم والحصول على عائد مادي مضمون، وتتنوع حسابات التوفير وتختلف من بنك لآخر.

وترصد «الوطن»، من خلال هذه السطور أعلى 5 حسابات التوفير في البنوك العاملة ضمنة القطاع المصرفي المصري.

حساب جولدن بلس من البنك العربي الإفريقي

يوفر البنك العربي الإفريقي لعملائه، حساب توفير جولدن بلس بفائدة تصل إلى 20%، بمجموعة من المميزات التي تهم العملاء وهي كالتالي:

- الفائدة على الحساب: تصل إلى 20%.

- الحد الأدنى لفتح الحساب: 250 ألف جنيه.

- دورية صرف العائد: يصرف العائد بشكل سنوي.

حساب الاستثمار التقليدي من المصرف المتحد

يوفر المصرف المتحد لعملائه حساب توفير الاستثمار التقليدي، بمجموعة من المميزات التي تهم العملاء وهي كالتالي:

- الفائدة على الحساب: تصل إلى 15.5%.

- الحد الأدنى لفتح الحساب: 1000 جنيه.

- دورية صرف العائد: يصرف العائد بشكل سنوي.

حساب التوفير السنوي من بنك البركة

يقدم بنك البركة لعملائه، حساب التوفير السنوي بفائدة تصل إلى 14.25%، وتأتي تفاصيل الحساب كالتالي:

- الفائدة على الحساب: تدأ من 4.25% إلى 14.25%.

- الحد الأدنى لفتح الحساب: 1000 جنيه.

- دورية صرف العائد: يصرف العائد بشكل سنوي.

حساب التوفير السنوي من بنك مصر

يقدم بنك مصر لعملائه حساب توفير سنوي بفائدة تصل إلى 8.5%، وتأتي تفاصيل الحساب كالتالي :

- الفائدة على الحساب: تبدأ من 6.75% وتصل إلى 8.5%.

- الحد الأدنى لفتح الحساب: 1500 جنيه.

- دورية صرف العائد: يصرف العائد بشكل سنوي.

حساب التوفير بلس من بنك الاستثمار العربي

يقدم بنك الاستثمار العربي لعملائه حساب توفير سنوي بفائدة 8%، وتأتي تفاصيل الحساب كالتالي :

- الفائدة على الحساب: 8%.

- الحد الأدنى لفتح الحساب: 5000 جنيه.

- دورية صرف العائد: يصرف العائد بشكل سنوي.