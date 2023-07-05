بالأسماء.. إصابة 16 شخصا بينهم أطفال في انقلاب «ميكروباص» بقنا

أصيب 16 شخصا في حادث انقلاب «ميكروباص» أمام مدخل قرية الترامسة التابعة لمركز قنا، غرب مدينة قنا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أسماء المصابين في حادث قنا اليوم

وبحسب مرفق إسعاف قنا، فإن أسماء المصابين في حادث قنا اليوم، جاءت كالتالي:

نرمين عبدالحميد أبوالمجد عامين، كدمات متفرقه بالجسم.

رضية عبدالظاهر خضر 26 سنة، كدمات متفرقه بالجسم.

سامية أبوالمجد عبدالسميع 38 سنة، كدمات متفرقه بالجسم.

سميرة سعيد عامر 26 سنة كدمات متفرقه بالجسم.

مروان عبدالحليم أبوالمجد 6 سنوات جرح قطعي بالقدم اليمنى.

هدى خضر حسن 60 سنة، جرح قطعي بفروة الرأس، واشتباه مابعد الارتجاج.

سعدية مغربي عرابي 50 سنة، كدمات متفرقه بالجسم.

إبراهيم يوسف إبراهيم 35 سنة، كدمات متفرقه بالجسم.

ياسمين نجار يوسف 10 سنوات، كدمات متفرقه بالجسم.

فرحة نجار يوسف 7 سنوات، اشتباه كسر بالساعد الأيسر.

أم هاشم جاد عمران 26سنة، جرح قطعي.

شهد أحمد ابوالمجد 7 سنوات، كدمات متفرقه بالجسم.

سارة أحمد ابوالمجد سنة ونصف، كدمات متفرقه بالجسم.

ابتسام أحمد عطيتو 26 سنة، اشتباه كسر بالركبه اليسرى.

يوسف نجار يوسف 12 سنة، كدمات متفرقه بالجسم.

أبوالحسن جاد عمران 20 سنة كدمات متفرقه بالجسم.

انقلاب ميكروباص بقنا

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي أمام مدخل قرية الترامسة بمركز قنا.

ودفع هيئة مرفق إسعاف قنا، بعدد 10 سيارات وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، وتبين أنهم قادمين من حفل زفاف، حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وطلبت تقرير من مرور قنا حول أسباب الحادث.