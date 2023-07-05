بدء تقديم طلبات الالتحاق بمعهد القمة للتمريض اليوم.. الشروط والمصروفات

تبدأ شركة الخدمات الطبية التابعة لـ«القابضة لكهرباء مصر» في تلقي أوراق تقديم الطالبات الحاصلات علي الشهادة الاعدادية، للالتحاق بـ«معهد القمة للتمريض»، اعتبارا من اليوم الأربعاء، ولمدة أسبوعين، وهو معهد فني للتمريض بنظام الدراسة 5 سنوات.

في تصريحات صحفية، قال الدكتور محمد إسماعيل سليم، رئيس شركة الخدمات الطبية، إن «المعهد يسعى لسد العجز في أطقم التمريض المؤهلة للعمل داخل مستشفيات وعيادات شركة الخدمات الطبية أو خارجها»، لافتا إلى أن «المعهد يتولى تخريج فنيين مؤهلين علميا وأخلاقيا على أعلى مستوى».

قواعد القبول في معهد القمة للتمريض

وأضاف أن الدراسة في معهد القمة للتمريض مدتها 5 سنوات، لكن يشترط في المتقدم أن يكون مصري الجنسية، وحسن السير والسلوك، بالإضافة للحصول على شهادة إتمام الدراسة في التعليم الاساسي خلال نفس عام التقدم.

وأوضح أن «القبول يكون طبقا لأعلى الدرجات المتقدمة، على أن يعلن الحد الأدنى للقبول بعد الانتهاء من أعمال التنسيق، ويشترط أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على شهادة التعليم الأساسي، على أن يجري التنسيق والقبول في كل مركز إداري على حدة، حرصا على مبدأ التوطين، وإلا تكون الطالبة من محافظة أخرى»، لافتا وجود شرط بان تكون الطالبات من سكان محافظة القاهرة.

المصروفات الدراسية لمعهد القمة للتمريض

وعن المصروفات الدراسية في المعهد، قال سليم إن «مصروفات السنة الدراسية الواحدة في معهد القمة للتمريض هو 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى سحب كراسة الشروط بمبلغ ألف جنيه»، مشددا على ضرورة اجتياز الطالب لعدد من الاختبارات، في اللغتين العربية والإنجليزية، والحاسب الآلي».

وأضاف أن الطالبة عليها اجتياز الكشف الطبي من اللجان الطبية المختصة في مستشفى الكهرباء بألماظة، وهي فحص نظر وباطني ولياقة طبية، بالإضافة لاختبار الكشف عن تعاطي المخدرات، وكشف الهيئة الخاص بالاختبار الشخصي والقدرات، والاختبار النفسي.

شروط التقديم لمعهد القمة للتمريض

بعد اجتياز الطالبات المتقدمات لجميع الاختبارات، يوقع ولي الأمر على إقرار بأن الطالبة لا تعتبر مقبولة قبل الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة، وتعهد بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة شركة الخدمات الطبية، وطبقاً لما تحدده وزارة الصحة والسكان، بالإضافة لتوقيع إقرار بعدم زواج الطالبة خلال فترة الدراسة.

ويشترط المعهد توقيع الطالبة وولي الأمر على إقرار بعدم النقل إلى معهد آخر أثناء فترة الدراسة، على أن يسمح لها بالنقل خلال فترة الإجازة الصيفية، بشرط النجاح وأن يكون لمعاهد الرعاية الفنية للتمريض التابعة لوزارة الصحة، على أن تتحمل الطالبة تكلفة الدراسة لـ5 سنوات، في حالة طلب النقل لجهات أخرى.