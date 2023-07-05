تحليق 10 رحلات بالون طائر على متنها مئات السائحين بالأقصر

شهدت سماء محافظة الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، تحليق 10 رحلات بالون طائرعلى متنها مئات السائحين من مختلف الجنسيات، بعد استقرار الظروف الجوية، وفقا لما ذكره أحمد الطيب ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

وأضاف أن أكثر من 300 سائح حلقوا اليوم على متن رحلات البالون الطائر، من المطار المخصص البالون أمام معبد حتشبسوت غرب الأقصر، بعد استقرار الظروف الجوية وانخفاض سرعة الرياح تحسبا لعبور البالون شرق النيل، إذ لا ينبغي أن تتجاوز سرعة الرياح 7 عقدة.

2000 فرصة عمل

وأشار ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، إلى أن البالون يوفر فرص عمل لأكثر من 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة، يعملون في 17 شركة بالون، ما بين طيارين ومهندسين ومندوبين وعمال وسائقين وغيرهم.

المركز الثالث عالميا

يشار إلى أن البالون الطائر بالأقصر، يحتل المركز الثالث عالميا وتتفرد به الأقصر على مستوى الجمهورية، لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية وطبيعية، وعدم احتوائها على بحار أو مواقع استراتيجية، تهدد سلامة الطيران بمطار الأقصر الدولي.