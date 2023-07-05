الكليات والمعاهد المتاحة بعد الدبلوم الزراعي 2023

الكليات والمعاهد المتاحة بعد دبلوم زراعي 2023، تكون متاحة للطلاب بعد اجتياز الشهادة الثانوية الفنية، ليوضح المجلس الأعلى للجامعات في تقرير صادر عنه، أنّه يسمح للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية تخصصات «صناعي + زراعي + تجاري + زراعي + موسيقى» بمجموع 70% على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الدبلوم الفني، بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب التنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق بالكليات والمعاهد.

الكليات والمعاهد المتاحة بعد دبلوم زراعي 2023

وعن الكليات والمعاهد المتاحة بعد دبلوم زراعي 2023، تستعرض «الوطن» تلك الكليات كالتالي:

- كلية الزراعة بمشتهر بنها.

- كلية التكنولوجيا والتنمية شعبة العلوم الزراعية الزقازيق.

- كلية الزراعة بقناة السويس.

- كلية الزراعة بشبين الكوم المنوفية.

- كلية الزراعة بالمنصورة.

- كلية الزراعة بالوادي الجديد.

- برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق حلوان.

- برنامج إدارة وتشغيل المطاعم تعليم تبادلي بكلية السياحة والفنادق الإسكندرية.

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية2023 اليوم

وفى هذا السياق، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية خلال الساعات المقبلة، بعد اعتمادها اليوم الأربعاء من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.