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المؤبد لصاحب محل مأكولات بتهمة الاتجار بالمخدرات في بنها

كتب:

حسن صالح
11:34 ص | الأربعاء 05 يوليو 2023
حبس أرشيفية

حبس أرشيفية

قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسي، بالسجن المؤبد على صاحب محل ماكولات، و15 عاما لاثنين من معاونيه، وتغريم الأول مليوني جنيه، ومصادرة المضبوطات بتهمة ترويج المخدرات بمدينة بنها. 

كانت معلومات سرية قد وردت للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية، تفيد قيام صاحب محل شهير لبيع المأكولات في مدينة بنها بجلب كمية كبيرة من المخدرات لترويجها خلال عيد الأضحى بمساعدة اثنين من معاونية.

ضبط مخدرات وحشيش بحوزة المتهم 

عُرضت المعلومات على مدير أمن القليوبية، وجرى تشكيل فريق بحث قادة مدير مباحث القليوبية وبالتنسيق مع رئيس مكتب مكافحة المخدرات، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم جلب كميات كبيرة من الحشيش والاقراص المخدرة لترويجها في القليوبية، وأنه يستغل كونه يمتلك محل للمأكولات شهير في بنها لتوزيع المخدرات. 

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، توجهت قوة كبيرة من مباحث القليوبية، وجرى مداهمة المحل والقى القبض على المتهم ويدعى م.س، واثنين من معاونيه.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات من المخدرات بقصد الاتجار والترويج، وإحالتهم للنيابة، فأمرت بحبسهم وتقديمهم للمحاكمة ، فأصدرت المحكمة حكمها السابق. 

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