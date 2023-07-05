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مصرع شاب في مشاجرة بشبين القناطر

كتب:

حسن صالح
12:05 م | الأربعاء 05 يوليو 2023
جثة أرشيفية

جثة أرشيفية

تكثف أجهزة الأمن في القليوبية جهودها، لكشف غموض مقتل شخص ثلاثيني بعدة طعنات متفرقة في أنحاء الجسد بشبين القناطر، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

بلاغ بمصرع شاب في شبين القناطر

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر إشارة من مستشفى الشاملة بشبين القناطر يفيد وصول ف. م 35 سنة، جثة هامدة، وجرى التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى لحين الفحص والتحري، وجرى تشكيل فريق بحث بقيادة مدير إدارة البحث الجنائي ورئيس مباحث مركز شبين القناطر لكشف غموض الواقعة.

وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليه، كان يتشاجر مع شخص آخر في منطقة الدلتا بدائرة مركز شبين القناطر، وأصيب الأخير بعدة طعنات، وجرى نقلة مصابا إلى أحد المستشفيات ووضع الحراسة اللازمة علية لحين سؤالة في الواقعة.

 

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