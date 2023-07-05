خبير يوضح أسباب تنوع ألوان «فيوزات» الكهرباء في السيارة وطُرق الحفاظ عليها

قال خبير السيارات معتز عاطف إن «الفيوزات» عبارة عن جزء معدني صغير تمر من خلاله الكهرباء، ويتحمل الحرارة حتي درجة معينه، وإذا زادت «الفيوز يضرب»، لافتا لضرورة وجود «فيوز» أضافى في السيارة للحماية.

خبير سيارات: كل جهاز بالسيارة له «فيوز» بمواصفات محددة

أضاف خبير السيارات، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج «8 الصبح» من تقديم الإعلامية أية جمال الدين، والمُذاع على قناة «DMC»، مؤكدا أن كل «فيوز» له قدرة خاصة ولون يعبر عن مواصفاته وقدرته، لافتا إلى أن «الفيوز» الاحمر يكون الجزء المعدني الخاص به رفيع، والأسود أعرض سمكًا، والأصفر والأبيض أقل.. وهكذا.

وأوضح أن كل «فيوز» له درجه معينة من الأمبير، وكل جهاز أو وحدة داخل السيارة لها استخدام أمبيرات معين يستدعي أستخدام «فيوزات» مناسبة، متابعًا أن «لو بدلنا الفيوزات ودرجات الأمبيرالخاصة بها السلك بتاع الفيوز هيسيح وهيعمل حريقة في السيارة».

الفيوزات «المضروبة» عمرها أقل من الأصلى

أوضح «عاطف» أن «الفيوزات» غير الأصلية «المضروبة» عمرها أقل من الأصلى، وعدد الأمبيرات الداخلية بها أقل من قدرتها، ولفت إلى أنه «يجب أستخدام فيوزات أصلية لحماية السيارة ويفضل تغيير الفيوزات إذا تم تلفها».