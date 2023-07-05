أمين عام «حماة الوطن» في كفر الشيخ: ميلاد جديد للمحافظة في عهد السيسي

قال الدكتور محمد الأجرود، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة كفرالشيخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي زار كفر الشيخ مرتين، وخلالهما فوجئنا بإنشاء كفر الشيخ الجديدة، والتي تحتوي على عمارات أيقونية بالإضافة إلى 3 أنواع من الجامعات هي الحكومية متمثلة في جامعة كفر الشيخ والجامعة الإلكترونية والجامعات الخاصة.

ميلاد جديد لمحافظة كفر الشيخ

وأضاف «الأجرود»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الأمر على هذه الشاكلة ينبئ بميلاد جديد لمحافظة كفر الشيخ.

النهضة تعم مصر بأسرها

وتابع: «من الواضح أن النهضة ستعم مصر بأسرها، والصعيد نُسي فترة من الزمن، ولم تتناول مشكلاته كما حدث في عهد السيسي».