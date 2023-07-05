المركز التكنولوجي بالعاصمة الإدارية الجديدة: أجهزة حديثة و«نت سريع» لتقديم الخدمات للمواطنين

على بُعد خطوات من الحى الحكومى فى العاصمة الإدارية، يقف مبنى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين والمستثمرين، يستقبل المواطنين بداية من الساعة الثامنة صباحاً لتلبية رغباتهم، هنا مكاتب إدارية، وهنا موظفون شباك، وموظف للخزنة المالية، كل منهم يؤدى دوره فى بيئة مجهزة بأفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية.

الإجراءات الرقمية الجديدة، التى نفذتها الدولة فى مبانى العاصمة الإدارية، مكّنت كمال محمد حسن، مسئول الخزنة بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين والمستثمرين، التابع لجهاز العاصمة الإدارية الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، من أداء مهامه بسهولة ويسر، بل الأفضل من ذلك مكنته من تقديم الخدمة للمواطنين فى أقل وقت ممكن.

«كمال»: العمل في العاصمة «توب» والميكنة اختصرت الوقت والجهد

يبدأ كمال محمد عمله فى الساعة التاسعة صباح كل يوم، فى مكتب مجهز بأحدث الإمكانيات التكنولوجية، سواء أجهزة كمبيوتر حديثة أو شبكات إنترنت قوية، وهو ما عبر عنه قائلاً: «بصراحة المكان أفضل حاجة، ويساعد الموظف على أداء كل مهامه فى وقت قليل، وبيحقق أعلى معدلات الراحة للموظف».

طبيعة عمل كمال محمد، وفق ما رواه لـ«الوطن»، تتمثل فى تحصيل المبالغ المالية من مالكى الوحدات السكنية: «أنا مسئول عن أى معاملة مادية تتم فى جهاز العاصمة من خلال أنظمة إلكترونية محددة مُغزاة بجميع البيانات الخاصة بالعميل».

تشمل المعاملات المادية التى ينفذها كمال محمد فى مكتبه الأمور المتعلقة بعدادات المياه والغاز والكهرباء، بجانب تسلُّم الوحدات السكنية نفسها، موضحاً أنه يتعامل مع ما يقرب من 25 عميلاً يومياً: «المعاملات الإلكترونية مش بتخلى فيه أى مساحة للخطأ، وهو أفضل حاجة فى العاصمة الإدارية الجديدة».

وصف كمال محمد العمل فى العاصمة الإدارية بالـ«توب»، لأن جميع الخدمات المقدمة للمواطنين مُميكنة بدقة، وهذه الميكنة تساعد الموظف والمواطن، موضحاً أن الميكنة تمكنه من أداء مهامه فى الوقت المحدد بسهولة ودون أى مشكلات، وتساعد الموظف فى الحصول على الخدمة فى أقل وقت ممكن.

«أحمد»: نعمل في مدينة ذكية تُسهِّل جميع الخدمات

المهندس أحمد زكى، مدير المركز التكنولوجى بجهاز العاصمة، أكد أن الانتقال للعاصمة الإدارية حقق العديد من المزايا للموظفين؛ أولها العمل فى بيئة مجهزة إلكترونياً بأفضل الأجهزة وأعلى سرعات للإنترنت، فضلاً عن التجهيزات من الناحية المكانية المتميزة لمكاتب العمل نفسها.

أيضاً يقدم المركز طلب توصيل عداد مياه إنشائى، وطلب توصيل مرافق دائمة «كهرباء ومياه»، وطلب توصيل مرافق مؤقتة «كهرباء ومياه»، وطلب إدخال كهرباء لوحدة سكنية أو فيلا، وطلب تجديد عداد كهرباء إنشائى، وطلب توصيل عداد مياه إنشائى لقطعة أرض فضاء، وطلب تغيير اسم المشترك لعداد الكهرباء لقطعة أرض، وطلب تغيير اسم المشترك لعداد الكهرباء لوحدة سكنية، وطلب استكمال القدرة الكهربائية، وطلب عداد مؤقت «حق انتفاع» لكشك، وطلب إقامة شادر مؤقت ورسوم طلب شهادة عقارية، وطلب تصريح بروز أبواب، وطلب إشغال أمام محل، وطلب إقامة منفذ متحرك لبيع اللحوم والأغذية، وطلب استخراج بونات حفر، ومخالصة مياه، ومقابلة خدمة عملاء «مياه وصرف صحى».

سهلت تجهيزات العاصمة الإدارية من عمل المهندس أحمد زكى، الذى يبدأ باستقبال العميل الراغب فى شراء وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية، وتوجيهه إلى الشركة المسئولة عن التسويق العقارى؛ لرؤية نموذج للوحدة السكنية التى يرغبها، بعد معرفة المساحات المفضلة لديه، وعرض المساحات المتاحة بالعاصمة فى أكثر من حى سكنى وهى: «R1، R2، R3، R4، R5، R6، R7، R8».

يتم عمل إجراءات التعاقد مع المواطنين من خلال المركز التكنولوجى، خاصة أن المركز التكنولوجى لديه معلومات من مختلف الوحدات الإدارية، تمكنه من أداء مهامه الخاصة بالمواطنين وحجز الوحدات السكنية بسهولة، فضلاً عن الخدمات الخاصة بعدادات الكهرباء والمياه.

العمل فى العاصمة الإدارية يعتمد بشكل أساسى على الإيميل، فمن خلاله يحصل المواطن على جميع الخدمات التى يرغبها، سواء سداد فواتير كهرباء أو مياه أو غاز طبيعى، أو حتى رغبته فى عمل أى نشاط معين، فوفق المهندس أحمد زكى، التواصل عن طريق الإيميل هو أفضل ما صنعه الانتقال للعاصمة الإدارية لأنه يتيح سهولة فى جميع الخدمات.

وأكد المهندس أحمد زكى أن موظفى العاصمة الإدارية على تواصل دائم مع المواطنين فى جميع الأوقات، سواء تواصل مباشر عن طريق المكاتب، أو تواصل غير مباشر عن طريق مجموعات التليجرام وتطبيقات الواتساب، موضحاً أن المواطن الذى يرغب فى الحصول على خدمة معينة يتم تلبيتها بسهولة وفى أسرع وقت ممكن حتى وإن كانت خدمة داخل الوحدة السكنية نفسها.

المركز التكنولوجى يتكون من مكاتب الإدارات العقارية والمالية والتنفيذ، و5 شبابيك؛ منها 3 شبابيك لخدمة مواطنين، و2 شركات، وشباك خارجى خاص بالخزنة.

وأوضح المهندس أحمد زكى الفرق فى العمل بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة: «الفرق كتير لأن العمل فى العاصمة الإدارية له طريقة مختلفة عن الطرق التقليدية، فهى مدينة ذكية فى وسائل المواصلات والاتصالات والأمان وجميع الخدمات المقدمة للمواطنين».

لم يقدم موظفو العاصمة الإدارية خدماتهم فقط للمصريين فى الدولة، بل شملت أيضاً المصريين فى الخارج، وفق ما أكده المهندس أحمد زكى، موضحاً أنهم على تواصل دائم مع المصريين فى الخارج وعرض مزايا الانتقال للعاصمة الإدارية والفرص السكنية والاستثمارية المتاحة فى العاصمة: «لدينا الكثير من العملاء من المصريين من الخارج وعدد كبير جداً منهم حجز وحدات سكنية».

«محمود»: المقرات مزودة بجميع المرافق لتلبية احتياجات الحكومة الذكية

محمود محمد، موظف شباك بالمركز التكنولوجى، أشاد بالانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، بعد أن حصل على مجموعة دورات تدريبية مكثفة فى تأدية الخدمات للمواطنين رقمياً، موضحاً أن دوره هو أخذ محضر تسلُّم الوحدات السكنية من المواطنين وصورة البطاقة مدون عليها الإيميل، لبدء توصيل عدادات المياه والكهرباء والغاز، لافتاً إلى أن مقر العمل مزود بجميع المرافق، وإنترنت فائق السرعة لتلبية احتياجات الحكومة الذكية، فضلاً عن منظومات لفصل القمامة من المنبع.

«الحسينى»: حصلت على تدريبات للتعامل مع التكنولوجيا

وأكد الحسينى محمد، موظف بالإدارة العقارية بجهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أن العاصمة الإدارية تحولت من صحراء جرداء إلى مدينة ذكية عامرة، موضحاً أن الانتقال لها والعمل من خلالها أسهل بكثير من العمل فى القاهرة، لافتاً إلى أنه حصل على التدريبات اللازمة للتعامل مع أساليب التكنولوجيا الحديثة الواجب اتباعها، كما تم توفير وسائل النقل المختلفة للوصول إلى العاصمة، مثل القطار الكهربائى الخفيف.