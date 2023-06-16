أخصائي تمريض بالبحيرة: لأول مرة نلمس اهتمام الدولة بتمكين الشباب
كتب:
شريف سليمان
12:33 م | الجمعة 16 يونيو 2023
مهند معروف أخصائي تمريض
قال مهند معروف أخصائي تمريض، إنه لأول مرة نرى ونلمس اهتمام الدولة بالشباب وتمكينهم، إذ يقدم الشباب أفكار وروئ تطبق على أرض الواقع لتصبح مشروعات قومية، مشيدا بالتمكين السياسي للشباب عبر برامج وزارة الشباب والرياضة، إذ أنه عضو في برلمان شباب الجمهورية الذي يعد نموذج محاكاة لمجلس النواب.
وأضاف خلال حواره لبرنامج صباح الخير يا مصر عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أن برلمان شباب الجمهورية يمكن الشباب بأعمار متفاوتة من القيام بأدوار أعضاء مجلس النواب، إذ يتم تشكيل لجان تقصي حقائق فضلا عن التعبير عن الآراء حول مختلف الموضوعات وتقديم الأفكار عن الأمور التي نتمنى تنفيذها على أرض الواقع.
وتابع، أنه يتم عقد جلسات مع رئيس الوحدة المحلية لمدينة رشيد من أجل طرح مقترحات وأفكار الشباب فضلا عن توصياتهم بهدف تطبيق الصالح منها على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه خلال عام 2018، ترأس جلسة مع اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة لعرض كل المشكلات مع طرح حلول ورؤى لها.
وأوضح، أنه يتم تأهيل الشباب سياسيا في مراكز الشباب، من أجل القدرة على طرح أفكارهم وآرائهم المختلفة أمام المسؤولين، مشيرا إلى أنه كان يتم مناقشة دور الشباب في مجالس المحليات خلال جلسات برلمان شباب الجمهورية، إذ أن الشباب سيكون متواجدا بها بشكل كبير وفعال.
وأضاف، أنّ الدولة تحرص على الاستعانة بالشباب وأفكارهم، وهذا ما نلمسه على أرض الواقع في رشيد، مشيرا إلى أهمية تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب في عام 2016 الخاص بجعل رشيد مدينة سياحية.
وتابع: «نحن سعداء للغاية بما نشهده من مشروعات قومية وتطورات تحدث في مدينة رشيد، ونطمح ونتنظر المزيد»، لافتا إلى أن مدينة رشيد الجديدة لها أهمية كبرى بما تضمه من مشروعات، موضحا أن إنشاء جامعة في مدينة رشيد الجديدة بمثابة نقلة كبيرة وتطور هائل، إذ أننا كنا بحاجة لذلك بدلا من الانتقال لمحافظات مجاورة كالإسكندرية ودمنهور وغيرهما.