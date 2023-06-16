أخصائي تمريض بالبحيرة: لأول مرة نلمس اهتمام الدولة بتمكين الشباب

قال مهند معروف أخصائي تمريض، إنه لأول مرة نرى ونلمس اهتمام الدولة ‏بالشباب وتمكينهم، إذ يقدم الشباب أفكار وروئ تطبق على أرض الواقع ‏لتصبح مشروعات قومية، مشيدا بالتمكين السياسي للشباب عبر برامج وزارة ‏الشباب والرياضة، إذ أنه عضو في برلمان شباب الجمهورية الذي يعد نموذج ‏محاكاة لمجلس النواب. ‏

وأضاف خلال حواره لبرنامج صباح الخير يا مصر عبر القناة ‏الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أن ‏برلمان شباب الجمهورية يمكن الشباب بأعمار متفاوتة من القيام بأدوار أعضاء ‏مجلس النواب، إذ يتم تشكيل لجان تقصي حقائق فضلا عن التعبير عن الآراء حول ‏مختلف الموضوعات وتقديم الأفكار عن الأمور التي نتمنى تنفيذها على أرض ‏الواقع.‏

وتابع، أنه يتم عقد جلسات مع رئيس الوحدة المحلية لمدينة رشيد من أجل طرح ‏مقترحات وأفكار الشباب فضلا عن توصياتهم بهدف تطبيق الصالح منها على ‏أرض الواقع، مشيرا إلى أنه خلال عام 2018، ترأس جلسة مع اللواء هشام آمنة ‏محافظ البحيرة لعرض كل المشكلات مع طرح حلول ورؤى لها.‏

وأوضح، أنه يتم تأهيل الشباب سياسيا في مراكز ‏الشباب، من أجل القدرة على طرح أفكارهم وآرائهم المختلفة أمام المسؤولين، ‏مشيرا إلى أنه كان يتم مناقشة دور الشباب في مجالس المحليات خلال جلسات ‏برلمان شباب الجمهورية، إذ أن الشباب سيكون متواجدا بها بشكل كبير وفعال.‏

وأضاف، أنّ ‏الدولة تحرص على الاستعانة بالشباب وأفكارهم، وهذا ما نلمسه على أرض الواقع في رشيد، مشيرا إلى أهمية ‏تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب في عام 2016 الخاص ‏بجعل رشيد مدينة سياحية.‏

وتابع: «نحن سعداء للغاية بما نشهده من مشروعات قومية وتطورات تحدث في ‏مدينة رشيد، ونطمح ونتنظر المزيد»، لافتا إلى أن مدينة رشيد الجديدة لها أهمية ‏كبرى بما تضمه من مشروعات، موضحا أن إنشاء جامعة في ‏مدينة رشيد الجديدة بمثابة نقلة كبيرة وتطور هائل، إذ أننا كنا بحاجة لذلك بدلا من ‏الانتقال لمحافظات مجاورة كالإسكندرية ودمنهور وغيرهما.‏