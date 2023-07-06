إحالة ملاحظ وطالبة ثانوية لتصويرهما امتحان اللغة الإنجليزية في القليوبية للتحقيق

أحالت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية ملاحظ وطالبة للشئون القانونية للتحقيق في واقعة تصويرهما ورقة امتحان اللغة الإنجليزية خلال امتحانات الثانوية العامة اليوم.

تفاصيل تداول امتحان الثانوية العامة عبر واتس آب بالقليوبية

وتبين من تقرير غرفة العمليات لامتحانات الثانوية العامة، اليوم، أنه جرى ضبط الملاحظ وليد. ي منتدب في لجنة العبور الثانوية بنات أثناء تصوير إجابة امتحان نموذج د وإرساله لأخته.

فيما جرى ضبط الطلبة منة ا بمدرسة نوي الثانوية المشتركة بشبين القناطر، لقيامها بتصوير أجزاء من البوكليت، وإرسالة بالواتس لأحد الأشخاص، وتلقت إجابتين على سؤالين.

غياب 461 طالبا بالثانوية العامة

فيما كشفت التقريرغياب461 طالبا من إجمالي 46565 طالب مقيدين لحضور الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى بـ112 لجنة للثانوية بالقليوبية.

في سياق متصل، عبر طلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية عن فرحتهم بسهولة امتحانات اللغة الإنجليزية، التي أدوها اليوم حيث أكد الطلاب أن الامتحان جاء في مستوى الطلاب، وكان سهلا ماعدا بعض النقاط التي كانت تحتاج إلى تفكير عميق وتركيز عند الإجابة.

من جهته، قالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إن نحو 48886 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية العامة بعدد 112 لجنة في 12 إدارة تعليمية هذا العام بالقليوبية، وتجهيز 24 استراحة بجميع الإدارات مع توفير كل مستلزمات الإقامة الجيدة للملاحظين ورؤساء اللجان.

وأضافت أنه جرى التشديد على مديري الإدارات التعليمية بتقديم الدعم اللازم لرؤساء اللجان قبل بدء الامتحانات لاسيما في تنفيذ عملية دخول الطلاب ومنع تزاحمهم وتواجد أولياء الأمور بمحيط اللجان، كما تم التشديد علي عدم دخول الأجهزة الإلكترونية من هواتف محمولة أو سماعات وساعات ذكية الي اللجان.