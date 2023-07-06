رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

إيرادات فيلم مستر إكس تصل إلى 700 ألف جنيه في 24 ساعة

كتب:

هبة أمين
10:35 ص | الخميس 06 يوليو 2023
أحمد فهمي بطل فيلم مستر إكس

أحمد فهمي بطل فيلم مستر إكس

حقق فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الأربعاء تقدر بـ678 ألفا و905 جنيهات، ويتذيل قائمة إيرادات أفلام عيد الأضحى، والتي يتصدرها فيلم بيت الروبي، وفي المركز الثاني والثالث فيلمي البعبع وتاج، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023

جاءت حصيلة إيرادات فيلم مستر إكس على مدار الأسبوع الماضي، نحو 14 مليون جنيه، فيما جاء إجمالي إيرادات فيلم بيت الروبي بأكثر من 70 مليون جنيه، وفيلم تاج بأكثر من 26 مليون جنيه، وفيلم البعبع بأكثر من 20 مليون جنيه.

أبطال فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، وبيومي فؤاد، ومحمد أنور، وأوس أوس، ورحاب الجمل، وعدد من ضيوف الشرف، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.

قصة فيلم مستر إكس

في إطار لايت كوميدي تدور قصة فيلم مستر إكس، من خلال شخصية تحمل نفس الاسم يقوم بدورها أحمد فهمي الذي يسعى للتفريق بين الأزواج وتطليقهم من زوجاتهم، وتحدث له مفاجآت صادمة تقلب حياته.

اقرأ المزيد:

فيلم «مستر إكس» يحقق إيرادات 13 مليون جنيه بدور العرض في أسبوع

مؤمن زكريا يشيد بـ«مستر إكس»: «فيلم حلو أوي يا فهمي»

1.16 مليون جنيه قيمة إيرادات فيلم «مستر إكس» أمس.. احتل المركز الأخير

فيلم مستر إكس يحقق 1.6 مليون جنيه إيرادات خلال 24 ساعة

2.1 مليون جنيه إيرادات فيلم مستر إكس بدور العرض في يوم واحد

7 ملايين جنيه إجمالي إيرادات فيلم مستر إكس في السينما

هنا الزاهد: فيلم مستر إكس كوميدي مناسب لكل الأسرة
بقلم هبة أمين