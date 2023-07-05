فيلم «مستر إكس» يحقق إيرادات 13 مليون جنيه بدور العرض في أسبوع

جاءت حصيلة إيرادات فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، على مدار الأسبوع الماضي، منذ عرضه بالسينما في موسم أفلام عيد الأضحى 2023، بنحو 12 مليون و847 ألفًا و304 جنيهات، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، ليحتل بذلك المركز الرابع في قائمة أفلام عيد الأضحى، التي يتصدرها «بيت الروبي» بإجمالي إيرادات تجاوزت حاجز 71 مليون جنيه، و«تاج» في المركز الثاني بإيرادات تجاوزت 26 مليون جنيه، و«البعبع» في المركز الثالث بـ20 مليون جنيه.

إيرادات فيلم مستر إكس

وجاءت إيرادات فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي في أيام عيد الأضحى، في أول أيام عرضه، الثلاثاء 27 يونيو، بـ624 ألفًا و784 جنيهًا، وحقق الأربعاء، مليون و752 ألفًا و66 جنيهًا، والخميس، 2 مليون و357 ألفًا و498 جنيهًا، وجاءت إيرادات الجمعة بـ 2 مليون و335 ألفًا و25 جنيهًا، فيما حقق السبت الماضي، إيرادات تقدر بـ 2 مليون و173 ألفًا و138 جنيهًا.

أبطال فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد أنور، أس أس، رحاب الجمل، وعدد من ضيوف الشرف، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.

قصة فيلم مستر إكس

تدور أحداث فيلم مستر إكس في إطار لايت كوميدي، من خلال أحمد فهمي الذي يشكل مؤسسة هدفها التفريق بين الأزواج وتطليقهم من زوجاتهم، الأمر الذي يضعه في أزمات كثيرة.