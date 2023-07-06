تباين آراء طلاب الثانوية العامة في امتحان اللغة الإنجليزية بدمياط

أدى اليوم 1305 طلاب من المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، امتحان اللغة الأجنبية الأولى أمام 41 لجنة، بعدد 10 إدارات تعليمية، وتبانت آراء الطلاب في الامتحان اليوم.

وترصد «الوطن» آراء الطلاب في مختلف لجان محافظة دمياط في امتحان مادة اللغة الإنجليزية، والتي اختلفت آرائهم ما بين أن الامتحان مباشر والاسئلة في مستوى الطالب المتوسط، وما بين أن الأسئلة بها تريكات والكتابي يحتاج لوقت أطول.

الاختياري سهل والبراجراف والترجمه غير متوقعة

يقول محمد وائل، أحد طلاب مدرسة عزبة البرج الثانوية، إن الامتحان كان غير متوقع، وفي مستوى الطالب المتوسط به أسئلة سهلة في الاختياري، وبعضها تحتاج إلى تفكير وخاصة الجرامر بينما البراجراف كان غير مفهوما، وكان الوقت مناسب وكافي لعدد الأسئلة.

اللغة الإنجليزية عوضت الفيزياء

بينما قالت منة الله محمد من مدرسة اللوزي الثانوية بنات، إن الامتحان سهل ومباشر، ولكن به بعض التريكات، ولكنه في المجمل أسهل بكثير من المواد الأخرى وعوض تعب الفيزياء، ونتمنى أن يكون بقية المواد متوسطة وسهلة مثل اللغة الإنجليزية.

لا شكاوى حتى الآن لغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بدمياط

وأشار المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إلى أنه جرى اتخاذ كل الإجراءات وتنفيذ توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط برفع درجة الاستعداد وتوفير الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات بسهولة ويسر، مؤكدا أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية لم تتلق أي شكاوى بشأن امتحانات اليوم.