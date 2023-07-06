اللغة الإنجليزية ترسم الفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة في القليوبية

عبر طلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية عن فرحتهم بسهولة امتحانات اللغة الأجنبية الأولى «اللغة الإنجليزية»، حيث أكد الطلاب أن الامتحان جاء في مستوى الطلاب، وكان سهلا وبه بعض التكات البسيطة لقياس التفوق في أسئلة القطعة والترجمة، لكن الامتحان في مجمله كان سهلا ومناسبا للوقت.

آراء طلاب القليوبية في امتحان الإنجليزي

وأوضح الطالب عبد الرحمن محمد بلجنة مدرسة مصطفى كامل في بنها لـ«الوطن»، أن امتحان اللغة الإنجليزية في مجمله سهل، ماعدا بعض النقاط التي كانت تحتاج إلى تفكير عميق، وتركيز عند الإجابة حيث أن ثلثي الأسئلة جاءت سهلة في متناول الطالب المتوسط.

وقالت الطالبة آلاء عصام من لجنة بنها الثانوية بنات، إن امتحان اللغة الإنجليزية كان أسهل من المتوقع، مشيرة إلى إجابة جميع الأسئلة قبل انتهاء الوقت المخصص للإجابة، متمنية أن تكون بقية المواد المقبلة سهلة وبسيطة.

فيما أعلنت غرفة العمليات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة بالقليوبية، أنه لم يحدث ما يعكر صفو اللجان الامتحانية، والأمور سارت بشكل طبيعي.

من جهته، قالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إن نحو 48886 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية العامة بعدد 112 لجنة في 12 إدارة تعليمية هذا العام بالقليوبية، وجرى تجهيز 24 استراحة بجميع الإدارات مع توفير مستلزمات الإقامة الجيدة للملاحظين ورؤساء اللجان.

وأضافت أنه جرى التشديد على مديري الإدارات التعليمية بتقديم الدعم اللازم لرؤساء اللجان قبل بدء الامتحانات، لا سيما في تنفيذ عملية دخول الطلاب ومنع تزاحمهم وتواجد أولياء الأمور بمحيط اللجان، وجرى التشديد على عدم دخول الأجهزة الإلكترونية من هواتف محمولة أو سماعات وساعات ذكية إلى اللجان.