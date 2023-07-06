إصابة 8 أشخاص في حوادث متفرقة في الفيوم

أصيب 8 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة، وذلك خلال 4 حوادث متفرقة، اليوم الخميس، بينها انقلاب دراجات نارية، وأخرى تصادم بين سيارات ودراجات النارية، فيما انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتسببت الحوادث في توقف حركة المرور على الطرق بصورة جزئية، فيما تدّخل المارة لمساعدة المصابين حتى وصول سيارات الإسعاف.

إصابة شخصين في انقلاب دراجة نارية

أصيب شخصان في حادث انقلاب دراجة نارية، على دائري الفيوم أمام مدخل طريق إطسا، والذي أسفر عن إصابة محمد السيد 17 سنة، وعمر عبد العزيز 18 سنة، بإصابات متنوعة، تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وجرى نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة وتروسيكل

أصيب 3 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي ودراجة نارية على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، اتجاه القاهرة، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم العلاج اللازم لهم.

إصابة شخص في حادث انقلاب دراجة نارية

أصيب شخص بإصابات متنوعة في حادث انقلاب دراجة نارية موتوسيكل على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها، فيما جرى نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم العلاج اللازم له.

إصابة شخصين في تصادم سيارة ودراجة نارية

وتلقت شرطة النجدة بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية على طريق القاهرة/ الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة شخصين جرى نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

إزالة آثار الحوادث وتسيير الحركة المرورية

وجرى إزالة آثار الحوادث الأربعة، وتسيير الحركة المرورية على الطرق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم بكل حادث على حدة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحوادث وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.