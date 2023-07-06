أول صورة للطالب المتوفى خلال امتحان اللغة الإنجليزية بأسوان

حصلت «الوطن» على أول صورة للطالب الذي فارق الحياة خلال أداؤه لامتحانات الثانوية العامة بمدرسة محمد خالد الثانوية، التابعة لمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، بعد وصوله إلى مستشفى كوم أمبو المركزي.

ونعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان وفاة طالب صباح اليوم الخميس، أثناء أدائه امتحان اللغة الإنجليزية في مدرسة محمد خالد الثانوية بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان.

الطالب شعر بضيق في التنفس وحالة إعياء

وظهر على الطالب عبد الكريم محمد عباس، خلال الامتحان، حالة إعياء وضيق في التنفس، وجرى استدعاء سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى، لكنه توفى بعد وصوله بلحظات.

هبوط حاد أدى إلى وفاة الطالب

وكشف مصدر مسؤول بمديرية الشئون الصحية بأسوان لـ«الوطن»، سبب الوفاة وتبين أن الطالب عبد الكريم محمد عباس، من ذوي الهمم ويدرس في مدرسة محمد خالد الثانوية بمدينة كوم أمبو، فارق الحياة نتيجة حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية خلال امتحان اللغة الإنجليزية.

وخيمت حالة من الحزن على أصدقاء الطالب وأسرة المدرسة بعد نقل الطالب إلى المستشفى لتلقي العلاج ووفاته بعد لحظات من وصوله.