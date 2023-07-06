«تعليم أسوان» تنعى طالب ثانوي المتوفى خلال امتحان اللغة الإنجليزية

نعت مديرية التربية والتعليم بأسوان الطالب عبد الكريم محمود عباس، الذي توفي إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، خلال امتحان اللغة الإنجليزية اليوم بإحدى مدارس المحافظة.

وقدّم وكيل الوزارة عبد الكريم لطفي، وجميع العاملين بالمديرية التعازي لأسرة الفقيد وأسرة المدرسة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

مصدر بمديرية الصحة: سبب الوفاة هبوط حاد

وأفاد مصدر بمديرية الشئون الصحية بأسوان لـ«الوطن» بأن أحد الطلاب من ذوي الهمم بمدرسة محمد خالد الثانوية، التابعة لمدينة كوم أمبو فارق الحياة متأثرًا بإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية بعد شعوره بحالة إعياء في أثناء امتحان اللغة الإنجليزية.

الطالب نقل إلى مستشفى كوم أمبو المركزي

وفور الإبلاغ عن حالته، وجرى استدعاء سيارة الإسعاف التي نقلته على الفور إلى مستشفى كوم أمبو المركزي، وفارق الحياة بعد لحظات قليلة من وصوله.

تلقت غرفة عمليات أسوان إخطارا بوفاة طالب خلال أدائه امتحان اللغة الإنجليزية في إحدى مدارس كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان، وباشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الوفاة، وذلك لتحديد أسبابها الحقيقية.