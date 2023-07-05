خبير في الشؤون الأمريكية: أوكرانيا لن تنضم للناتو قبل انتهاء الأزمة

قال مسعود معلوف الخبير في الشؤون الأمريكية، إن أوكرانيا متحمسة جدا وتريد فعلا أن تكون عضوا في الناتو، لأن ذلك يجعلها أقوى كثيرا في محاربتها للغزو الروسي لأراضيها.

المادة الخامسة من نظام الناتو

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن أوكرانيا ستكون متحالفة مع 31 دولة في الناتو، وستفعل المادة الخامسة من نظام الناتو، لتصبح 31 دولة في أزمة ضد روسيا.

ولفت إلى أن الدول الأعضاء في الناتو اتفقوا على أن أوكرانيا لن تنضم رسميا إلى الناتو إلا بعد انتهاء الأزمة، فهذه الدول لا تريد الآن أن تدخل في حرب مع روسيا.

الدول المحاذية لروسيا متحمسة أكثر من نظيرتها الأوروبية

وذكر أن الدول المحاذية لروسيا، مثل دول البلطيق وجمهوريات البلطيق الثلاث وبعض دول أوروبا الوسطى، متحمسة أكثر من الدول الأوروبية الأخرى للإسراع في انضمام أوكرانيا فور انتهاء الأزمة، بينما الدول الأخرى مثل ألمانيا مترددة بعض الشيء وتريد أن تأخذ أوكرانيا بعض الوقت لتتجهز عبر خطة الانضمام للحلف.