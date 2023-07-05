رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

خبير في الشؤون الأمريكية: أوكرانيا لن تنضم للناتو قبل انتهاء الأزمة

كتب:

محمد أيمن سالم
06:42 م | الأربعاء 05 يوليو 2023
مسعود معلوف الخبير في الشؤون الأمريكية

مسعود معلوف الخبير في الشؤون الأمريكية

قال مسعود معلوف الخبير في الشؤون الأمريكية، إن أوكرانيا متحمسة جدا وتريد فعلا أن تكون عضوا في الناتو، لأن ذلك يجعلها أقوى كثيرا في محاربتها للغزو الروسي لأراضيها.

المادة الخامسة من نظام الناتو

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن أوكرانيا ستكون متحالفة مع 31 دولة في الناتو، وستفعل المادة الخامسة من نظام الناتو، لتصبح 31 دولة في أزمة ضد روسيا.

ولفت إلى أن الدول الأعضاء في الناتو اتفقوا على أن أوكرانيا لن تنضم رسميا إلى الناتو إلا بعد انتهاء الأزمة، فهذه الدول لا تريد الآن أن تدخل في حرب مع روسيا.

 الدول المحاذية لروسيا متحمسة أكثر من نظيرتها الأوروبية

وذكر أن الدول المحاذية لروسيا، مثل دول البلطيق وجمهوريات البلطيق الثلاث وبعض دول أوروبا الوسطى، متحمسة أكثر من الدول الأوروبية الأخرى للإسراع في انضمام أوكرانيا فور انتهاء الأزمة، بينما الدول الأخرى مثل ألمانيا مترددة بعض الشيء وتريد أن تأخذ أوكرانيا بعض الوقت لتتجهز عبر خطة الانضمام للحلف.

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية»: الجزائر تحتفل بالذكرى الـ61 لعيد الاستقلال اليوم

«القاهرة الإخبارية» تكشف آخر تفاصيل عدوان الاحتلال: سقوط 5 صواريخ على المستوطنات

«القاهرة الإخبارية»: بايدن يدعو الكونجرس لعمل تشريع لمنع بيع الأسلحة الهجومية

«القاهرة الإخبارية»: تضرر عدة منازل في غزة نتيجة قصف من الاحتلال

«القاهرة الإخبارية»: غارات للاحتلال على غزة.. والقبة الحديدية تعترض صواريخ
بقلم محمد أيمن سالم