كليات ومعاهد تقبل الحاصلين على دبلوم تجاري نظام 5 سنوات

أتاحت وزارة التعليم العالي، العديد من الكليات والمعاهد لطلاب الدبلومات الفنية لمختلف التخصصات، بعضها بمصروفات «خاص» وبعضها مجاني «حكومي»، كما يخضع بعضها للتوزيع الجغرافي.

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية 2023، استكمال مشوارهم التعليمي عقب الثانوية الفنية، وعدم الاكتفاء بذلك القدر من التعليم، خاصة مع اتساع تخصصات التعليم الثانوي الفني ما بين تجاري وصناعي و زراعي وفندقي تمريض، بنظام الـ3 سنوات ونظام الـ5 سنوات.

كليات ومعاهد تقبل الدبلومات الفنية 2023

وتنشر «الوطن» الكليات والمعاهد التي تقبل الحاصلين على دبلوم تجاري نظام 5 سنوات بأكثر من 65%، وفقًا للتعليم العالي، كالتالي:

موجه السويس

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

تجارة عين شمس

تجارة انتساب موجه عين شمس

تجارة جنوب الوادي

تجارة سوهاج

تجارة بور سعيد

تجارة بني سويف

تجارة بنها

تجارة انتساب موجه سوهاج

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي

تجارة أسيوط

تجارة القاهرة

تجارة أسوان

تجارة انتساب موجه بنها

تجارة العريش

تجارة انتساب موجه القاهرة

تجارة انتساب موجه أسوان

تجارة انتساب موجه أسيوط

تجارة انتساب موجه بني سويف

تجارة مدينة السادات

تجارة انتساب موجه العريش

تجارة المنوفية بشبين الكوم

تجارة و إدارة أعمال حلوان

تجارة الإسكندرية

تجارة الزقازيق

تربية حلوان

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان

تجارة انتساب موجه بور سعيد

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

تجارة المنصورة

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد

تجارة دمنهور

تجارة طنطا

تجارة دمياط

تجارة انتساب موجه مدينة السادات

تجارة انتساب موجه الإسكندرية

تجارة انتساب موجه الزقازيق

تجارة كفر الشيخ

تجارة انتساب موجه المنصورة

تجارة انتساب موجه دمنهور

تجارة انتساب موجه دمياط

تجارة انتساب موجه طنطا

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ

تربية نوعية دمياط

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية

السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان

السياحة والفنادق تعليم تبادلي أسكندرية

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش(نظم معلومات)

المعهد العالي لنظم التجاره الإلكترونية سوهاج (شعبة نظم)

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد

المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج

العالي الفندقي بالأقصر إيجوث

العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير

كليات التكنولوجيا

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة

العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية شعبة نظم معلومات إدارية

العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزة

العالي حاسب وإدارة شعبة نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش شعبة علوم ادارية (بالمقر البديل بالإسماعيلية)

العالي سياحة وفنادق الغردقة

العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية

المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر

المعهد العالي للعلوم الإدارية ببنى سويف

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش شعبة دراسات سياحية وفندقية وإرشاد سياحي (بالمقر البديل بالإسماعيلية)

العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية

العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية إيجوث

العالي للسياحة والفنادق بالسيوف بالإسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديدة

معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالمنزلة

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية

المصري العالي سياحة وفنادق بمصر الجديدة

معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر

المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم

الفراعنة العالي إدارة أعمال

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

المعهد العالي لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية

سيناء عالي سياحة وفنادق رأس سدر

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة نظم)

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال)

المعهد العالي للعلوم الإدارية بجناكليس – البحيرة

حقوق سوهاج

حقوق الإسكندرية

حقوق القاهرة

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية

حقوق كفرالشيخ

حقوق بنها

العالي للحاسب ونظم المعلومات شعبة نظم تجمع خامس

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

العالي حاسبات ونظم تجمع أول

نظم معلومات إدارية قطامية