رسوم وأماكن تظلمات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة الغربية، أعلنت عنها مديرية التربية والتعليم، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية، حتى يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الراغبين في عمل التظلمات، معرفة موعد تلقي وانتهاء الطلبات والرسوم المقررة لكل مادة، وذلك بعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية.

رسوم وأماكن تظلمات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة الغربية

رسوم وأماكن تظلمات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة الغربية، ترصدها «الوطن» من خلال السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها إلى قرائها، وهي عبارة عن 3 أماكن: الدبلومات التجارية، ومقرها مدرسة عمرو بن العاص للتعليم الأساسي، خلف المدينة الجامعية طالبات بسيجر، والدبلومات الزراعية، مدرسة علي مبارك الابتدائية بشارع علي مبارك، أمام مبنى الرقابة الإدارية بطنطا، والدبلومات الصناعية، بمدرسة ناصر الزراعية، شارع محب بمدينة طنطا، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

الرسوم وخطوات التقديم

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه يتم تلقي الطلبات الخاصة بالتظلمات، في موعد غايته 15 يوماً، تبدأ من اليوم التالي من إعلان النتيجة، مشيرًا في حديثه لـ«الوطن»، أنه على الطالب أن يتقدم بطلب للاطلاع، بجانب سداد مبلغ 100 جنيه لكل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال الهيئة القومية للبريد أو إحدى الشركات المتعاقد معها.