أماكن ومواعيد تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة دمياط

حددت مديرية التربية والتعليم في دمياط، رسوم وأماكن تظلمات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة دمياط، إذ يمكن لجميع الطلاب تقديم طلب تظلم على نتيجة الامتحانات في كل مادة على حدة، بعد دفع الرسوم المقررة لها، في كل مكان تم تحديده لكل محافظة.

وتستعرض توضح «الوطن» الأماكن والمواعيد للتظلم لنتيجة الدبلومات الفنية 2023 حتى يسهل على الطلبة وأولياء أمورهم معرفة الأماكن والمواعيد للتظلم ومعرفة الرسوم المقررة.

مواعيد تظلمات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة دمياط

يبدأ موعد تلقي تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في دمياط من السبت المقبل 8 يوليو الجاري، ولمدة 15 يومًا، يجري خلالها الاطلاع على كراسات الإجابات في المادة المقدم تظلم عليها، بعد دفع الرسوم المقررة التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رسوم وأماكن تظلمات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة دمياط

وقال مسؤول بتعليم محافظة دمياط، إنّ مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط حددت رسوم وأماكن تظلمات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة دمياط، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان سابق لها، تبلغ قيمة التظلم 100 جنيه لكل مادة دراسية، يتم دفعها لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال إحدى الشركات المتعاقد معها، أو عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أرجاء المحافظة.

أماكن تظلمات الدبلومات الفنية 2023

كما حددت المديرية أماكن تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بدمياط، حيث يتم تقدم التظلم في لجنة كنترول بالزقازيق، لتقديم التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2023.