برلمانية لرانيا هاشم: يجب إدارة منظومة التعليم قبل الجامعي وفق رؤية مصر 2030

‏قالت النائبة رشا كليب، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إنه يجب التأكيد على مجانية التعليم في مصر وضمان الحق الذي يكفله الدستور للمواطنين، حيث أن التعليم ليس مجرد خدمة تقدمها الدولة.

كليب: يجب علينا تشجيع المدارس الخاصة

وأضافت «كليب» خلال استضافتها ببرنامج «بصراحة»، وتقديم الإعلامية رانيا هاشم، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه يجب علينا تشجيع المدارس الخاصة للدخول ضمن القطاع الخاص في عملية التعليم، حيث أن هذا يساعد بعض الطبقات القادرة على الدفع.

وأكدت أن إدارة منظومة التعليم قبل الجامعي لا تعمل وفق رؤية واضحة بالرغم من وجود رؤية مصر 2030 فيما يخص التعليم قبل الجامعي، مشيرة إلى أن رؤية مصر 2030 هي رؤية مهمة وتم وضعها في 2016 وتم تحديثها في عام 2018، وهي ذات مرجعية خاصة فيما يخص التعليم قبل الجامعي.