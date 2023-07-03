فيلم البعبع يحقق إيرادات بقيمة 3 ملايين جنيه في 24 ساعة

حقق فيلم البعبع، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس تقدّر بـ3 ملايين و128 ألفا و77 جنيها، ويقفز بذلك إلى المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، وتتجاوز حصيلة إيراداته 15 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه بالسينما بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى، بينما تصدّر المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية فيلم بيت الروبي.

إيرادات فيلم البعبع

وجاءت إيرادات فيلم البعبع على مدار أيام عيد الأضحى كالتالي: حيث حقق يوم الثلاثاء الماضي 478 ألفا و705 جنيهات، وفي أول أيام عيد الأضحى حقق إيرادات 2 مليون و232 ألفا و395 جنيها، وحقق يوم الخميس 3 ملايين و157 ألفا و50 جنيها، وحقق يوم الجمعة إيرادات تقدر بـ3 ملايين و541 ألفا و530 جنيها، وأمس السبت 4 ملايين و233 ألفا و454 جنيها.

قصة فيلم البعبع

وتدور قصة فيلم البعبع من خلال شخصية سلطان البعبع الذي يقرر التوبة عن الإجرام، وتحدث له مفاجآت تدور كلها في يوم واحد، تقلب حياته وذلك عندما يلتقي مصادفة بفتاة تسعى للسفر للخارج، وذلك في إطار كوميدي مليئ بالأكشن والتشويق.

أبطال فيلم البعبع

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد أنور، وباسم سمرة، وإنعام سالوسة، ورحاب الجمل، ومحمد عبدالعظيم، والطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.