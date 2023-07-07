من هو ديفيد لبيب أول قاض مصري في ولاية نيوجيرسي الأمريكية؟

وجهت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها الجندي اليوم تهنئة إلى ديفيد لبيب أول قاض يحمل الجنسية المصرية يتم تعيينه في المحكمة العليا بولاية نيوجيرسي الأميريكية، على توليه هذا المنصب التاريخي.

للمرة الثانية قاض مصري في المحاكم الأمريكية

وقالت الوزيرة في بيان رسمي نشر عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن تهنئة الوزيرة لتعيين القاضي المصري ديفيد لبيب قاضيا للاستئناف في المحكمة العليا بولاية نيوجيرسي الأميركية، ليصبح بذلك أول مصري يتبوأ هذا المنصب الرفيع.

وقال البيان إن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تعيين قاض مصري في تاريخ اللايات المتحدة، حيث تم تعيينه بعد أن اختاره كونجرس ولاية نيوجيرسي قاض استئناف.

وأشادت الوزارة بنجاحات المصريين بالخارج، الحريصون على رفع اسم مصر في مختلف المحافل ليضاف إلى رصيد القوى الناعمة لمصر.

من هو ديفيد لبيب؟

ووفق المعلن، فإن القاضي المصري ديفيد لبيب تخرج من كلية الحقوق بنويورك وهي جامعة Cardozo School of Lawعام 2007.

عمل كمحام جنائي على مدار أكثر من 16 عاما.

تم تعيين المصري ديفيد لبيب في منصب المدعي العام لولاية نيوجيرسي الأميركية

هو ثاني مصري يتم تعيينه قاضٍ، بعد شيري ميخائيل، ابنة القمص ميخائيل إدوارد في كليفلاند، والتي تعمل في المحكمة العليا بولاية أوهايو.