إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة بسوهاج

أصيب 4 أشخاص بينهم سيدة لخلافات المصاهرة بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد وجود مشاجرة ومصابين بناحية مزاتا دائرة مركز دار السلام.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلي الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال تبين أن المشاجرة بين كل من طرف أول محمود ع م، سن 32 عاما عامل زراعي مصاباً برش خرطوش بالصدر والذراع الأيسر وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة ومنصور أ ع، سن 34 عاما، عامل زراعي مصاباً برش خرطوش بالبطن وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وسلوي ع م، سن 45 عاما ربة منزل مصابة برش خرطوش بالوجه والكتف الأيسر وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة حيث تم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي لإسعافهم، وبين طرف ثان، المدثر ع أ، سن 47 عاما عامل زراعي مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم وتم تحويله لمستشفي سوهاج التعليمي و الطرفان يقيمان بدائرة المركز.

ضبط طرفي المشاجرة

وقد تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني بندقية خرطوش وأفادوا الطرفان بتبادل الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الأخر بالضرب واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بالتعدي عليهم وإطلاق أعيرة من سلاح خرطوش كان بحوزته مما أدي لإصابتهم بسبب خلافات المصاهرة لكون شقيق الأول من الطرف الأول متزوج من ابنة الطرف الثاني وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.