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إنقاذ ربة منزل تناولت مبيدا حشريا عن طريق الخطأ في سوهاج

كتب:

شيماء دراز
06:53 ص | الجمعة 07 يوليو 2023
حالة تسمم - صورة أرشيفية

حالة تسمم - صورة أرشيفية

أنقذت العناية الإلهية ربة منزل من الموت عقب تناول مبيد حشري عن طريق الخطأ بمركز طما بمحافظة سوهاج حيث تم تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعي لإسعافها.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد وصول المدعوة، «نبيلة.م.هـ»، سن 52عاما  ربة منزل إلى المستشفي المركزي بطما وتقيم دائرة مركز صدفا بمحافظة أسيوط مصابة  بحالة إعياء  إدعاء تناول مادة سامة.

تحويل المصابة لمستشفى أسيوط الجامعي لإسعافها

وقد تم تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعي لإسعافها وبالانتقال لموقع الحادث وسؤال ذويها أفاد زوجها المدعو برهوم ط م، سن 56 عاما سائق ويقيم بذات الناحية قرر قيام زوجته المذكورة بتناول مبيد حشري بطريق الخطأ أثناء تناولها عقار مرض نفسي خاص بها مما أدي لإصابتها وذلك حال تواجدهما بمنزل أهليها بناحية قرية المدمر  بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج.

تحرير محضر بالواقعة 

تم عمل الإجراءات الطبية اللازمة للحالة ووضعها تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة وتحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

 

 

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