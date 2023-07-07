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كاتبة صحفية: المرأة المصرية حققت مكتسبات غير مسبوقة بعد 30 يونيو

كتب:

محمد عزالدين
06:37 م | الجمعة 07 يوليو 2023
تمكين المرأة- تعبيرية

تمكين المرأة- تعبيرية

كشفت الكاتبة الصحفية، نيفين شحاتة، نائب رئيس تحرير الأهرام، عن المكتسبات التي حققتها المرأة المصرية بعد ثورة 30 يونيو، قائلة إن المرأة المصرية حققت الكثير من المكتسبات بصورة غير مسبوقة بما يضمن وصولها لمواقع الصنع واتخاذ القرار في الدولة، ما انعكس على مواد الدستور والقانون المصري لتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بشكل لطالما طالبت به على مدار سنوات سابقة لم تتحقق منها شيء.

المرأة استردت كل حقوقها

وأضافت «شحاتة»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن أولى هذه الأمور هي استرداد المرأة كل حقوقها القانونية والسياسية والاجتماعية، وتقلدها أرفع المناصب القيادية بالدولة إذ استطاعت الحصول على نسبة 25% من التمثيل البرلماني، ووصلت للوزارات الصعبة، وأصبح عدد الوزيرات بالحكومة المصرية أكبر مما سبق، وهذا أمر لم يحدث من قبل.

دعم المرأة وتنفيذ مطالبها

وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد دائما على دعمه للمرأة وحقوقها وأطلق استراتيجية 2030 لتمكين المرأة اقتصاديا، وتكون كل طلباتها قيد التنفيذ، وخطت المرأة خطوات هامة في تاريخها أبرزها تعيينها في النيابة العامة ومجلس الدولة تفعيلا للاستحقاق الدستوري.

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