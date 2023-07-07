السفيرة منى عمر: الإرادة السياسية أحدثت نقلة نوعية لحصول المرأة على حقوقها

قالت السفيرة منى عمر، عضو المجلس القومي للمرأة، إن نضال المرأة لم يبدأ من اليوم أو أمس أو حتى من 10 سنوات، ولكن المرأة تكافح من أجل الحصول على حقوقها العادية المعتادة منذ القرن الماضي، نظرا لأن هناك بعض الأصوات التي تشير إلى أن المرأة تريد أن تحصل على دور الرجل، وهذا غير صحيح، ولكن تريد المساواة والحقوق المستحقة.

توافر الإرادة السياسية

وأضافت «عمر»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن المرأة تناضل منذ أكثر من عشرات السنوات، لكن توافر الإرادة السياسية أحدث نقلة نوعية بالنسبة لحصول المرأة على كثير من المكتسبات خلال الفترة الماضية، ولا سيما المكتسبات المالية والاجتماعية.

وتابع: «علينا الحديث عن موضوعات كثيرة فيما يخص المرأة مثل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للسيدات كمصدر للدخل لهن، وعملية الشمول المالي فلأول مرة يتم التوقيع بين المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي بالنسبة لعملية الشمول المالي للمرأة».

ضرورة إصدار بطاقات الرقم القومي

وواصلت: «من الضروري إصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات لمساعدتهن في ممارسة حقوقهن سواء السياسية بالمشاركة في الانتخابات أو الحصول على المكتسبات المالية أو فتح حسابات في البنوك».