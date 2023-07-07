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أهالي كفر مويس بالقليوبية يحتفلون باستلام أرض مخصصة لإنشاء ملعب ومركز شباب

كتب:

حسن صالح
08:15 م | الجمعة 07 يوليو 2023
إحتفالات مركز شباب كفر مويس

إحتفالات مركز شباب كفر مويس

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، مساء اليوم الجمعة، احتفالات أهالي كفر مويس بإنهاء إجراءات استلام قطعة الأرض المخصصة لإنشاء ملعب ومرافق لمركز الشباب وسط حشد جماهيري كبير واحتفالات وفقرات وعروض رياضية وفنية ومباريات استعراضية.

جاء ذلك بحضور اللواء مجدى سيف عضو مجلس النواب عن دائرة بنها وكفر شكر، والمحاسب محمد مرعى، رئيس مجلس مدينة بنها، وأحمد يحي، مدير إدارة شباب بنها ولفيف من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية وأهالي وأعيان القرية وبعض من أعضاء مجالس إدارات مراكز شباب القري المجاورة.

تطوير منظومة العمل الشبابي والرياضي

وفى كلمته، وجه الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الشكر للقيادة السياسية ممثله فى وزارة الشباب والرياضة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة للجهود المبذولة بكافة القطاعات لتطوير منظومة العمل الشبابي والرياضي بجميع أنحاء الجمهورية وتذليل العقبات لتوفير كافة سبل التطوير.

توفير قطعة أرض للمركز لانشاء ملعب

ووجه «الصبروط» موجها الشكر لأهالي كفر مويس لحرصهم على توفير قطعة أرض للمركز لإنشاء ملعب وخدمات للمركز من خلال مشاركتهم بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية لتوفير جزء من قيمة الأرض التابعة للأوقاف.

جدير بالذكر أن مركز شباب كفر مويس، على مدار السنوات السابقة كان يمتلك مبنى إداري فقط نظرا لعدم توفر مساحة أرض ملك للمركز لإنشاء ملعب ومرفقات عليها، واستطاع المركز من خلال الجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية من توفير جزء من قيمة الأرض التي تبلغ مساحتها 12 قيراط بما يساوي 2100 متر مربع، وتسعى مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية لتطوير المبنى الإداري للمركز خلال الفترة القادمة.

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