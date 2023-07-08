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سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 8-7-2023 في البنوك المصرية

كتب:

حسن عثمان
01:38 ص | السبت 08 يوليو 2023
الدينار الكويتى

الدينار الكويتى

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 8-7-2023 مقابل الجنيه المصري استقرارا ملحوظاً في مختلف البنوك المصرية وسجل متوسط سعر صرف الدينا الكويتي حوالي 100.39 جنيه للبيع في البنك الأهلي اليوم.

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنية المصري   

وتستعرض «الوطن» سعر الدينار الكويتي اليوم اليوم السبت 8-7-2023  مقابل الجنية المصري في مختلف البنوك المصرية، حسب ما أعلنته البنوك على مواقعها الرسمية على الإنترنت.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم للبيع: 100.39 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم للشراء: 99.47 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم للبيع: 100.40 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم للشراء: 100.13 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم فى البنوك

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة: 100.71 للبيع، و100.40 للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاسكندرية: 100.71 للبيع، و97.09 للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سعر الدينار الكويتي اليوم: 3.25 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعود

يسعر الدينار الكويتي اليوم: 12.21 ريال سعودي.

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بقلم حسن عثمان