«درجة الحرارة المحسوسة» ظاهرة جوية مرتبطة بفصل الصيف.. اعرف سببها

مضى أكثر من نصف شهر من فصل الصيف، وارتفعت درجات الحرارة تدرجيًا ونسبة الرطوبة أيضًا، فيما أخد مصطلح «الحرارة المحسوسة» يتردد ويزاحم الدرجة العظمى والصغرى.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية «درجة الحرارة المحسوسة»، بسؤال طرحته: «هل سبق لك أن خرجت في الصباح وظننت أنك تعرف حالة الطقس علي أنه سيكون باردًا، ولكن لم يكن بنفس هذا البرد»، مشيرة إلى أن درجة الحرارة في نشرات الطقس الرسمية هي درحة حرارة الهواء.

درجات الحرارة تقاس بمعايير دولية معتمدة

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات حرارة الهواء، تقاس بمعايير دولية مطبقة في العالم بمعرفة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، موضحة أنها لا تأخذ في الاعتبار كيف يعاني الإنسان بالفعل من درجة الحرارة علي مدار اليوم وتحت أشعة الشمس.

وأوضحت أن درجة الحرارة التي نشعر بها عندما نخرج في الهواء، في الواقع هي درجة حرارة «الإحساس» الخاصة بالإنسان، وتأخذ في الاعتبار سرعات الرياح والرطوبة النسبية ودرجة حرارة الهواء.

وللتوضيح بمثال على درجة الحرارة المحسوسة، في فصل الشتاء يمكن أن تشعرك الرياح القوية ببرودة أكثر مما تشير إلى درجة الحرارة المعلنة، وعلى العكس يحدث ذلك في يوم رطب في الصيف حيث تشعر بأنها أكثر حرارة بشكل غير مريح مما توحي به درجات حرارة الهواء نفسها، وفي كلتا الحالتين يمكن أن تكون تأثيرات درجة الحرارة والرياح والرطوبة أكبر بكثير.

كيف تحسب بالفعل درجة حرارة «الإحساس»

وفيما يتعلق بكيفية حساب درجة حرارة الإحساس الفعلية، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه يجب مراعاة درجة حرارة الهواء المتوقعة والرطوبة النسبية، وقوة الرياح عند حوالي مترين «الارتفاع النموذجي لوجه بشري»، مع الأخذ في الاعتبار فهمنا لكيفية فقدان الحرارة من جسم الإنسان خلال الأيام الباردة والرياح.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه، في الأيام العاصفة تزيد سرعة تبخر الرطوبة من البشرة وتعمل على نقل الحرارة بعيدًا عن الجسم، مما يجعلها أكثر برودة مما هي عليه في الواقع، ولكن عندما تكون الرطوبة عالية، ينخفض معدل التبخر والتبريد، مما يجعله يشعر بالسخونة أكثر مما هو عليه في الواقع.

معدلات رياضية لحساب الدرجة المحسوسة

وتوجد معادلات رياضية لحساب درجة الحرارة المحسوسة، وتستخدم هيئة الأرصاد الجوية هذه الصيغ الرياضية بناءً على فهما لقشعريرة الرياح في درجات الحرارة المنخفضة، ونسبة الرطوبة في درجات الحرارة العالية، وبناءًا علي طبيعة المنطقة أيضًا.