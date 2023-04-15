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تعديل مواعيد ضخ المياه في بعض المناطق بالغردقة.. اعرفها

كتب:

سلامة عامر
01:52 م | السبت 15 أبريل 2023
فنيو شركات المياله خلال القيام بأعمال الاصلاح للاعطال

فنيو شركات المياله خلال القيام بأعمال الاصلاح للاعطال

أعلنت شركة مياه البحر الأحمر عبر منشور لها على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تعديل مواعيد ضخ المياه ببعض المناطق بمدينة الغردقة كما يلي:

مواعيد ضخ المياه ببعض المناطق بمدينة الغردقة

** مواعيد ضخ المياه بمناطق «مجاويش - الإنتر - مبارك 6 - طريق الفري - وسنزو مول - السويسرية » يوم الجمعة والثلاثاء.

** مواعيد ضخ المياه بمناطق «الهلال - بلوكات - الاحياء - مبارك 7» يوم السبت والأربعاء,

** مواعيد ضخ المياه بمناطق «السنتر الليبي - المستلزمات السياحية - زرزارة - ناصر - المشروعات - عمارات 608 - الهاي جيت - إكا - فرق المن - أبو عشرة - المدينة الجامعية - العلام » يوم السبت والأربعاء.

** مواعيد ضخ المياه بمناطق «أبو العباس - المدارس - شيري - حفر الباطن - التقوي - الكوثر -مجمع البنوك » يوم الأحد والخميس.

** مواعيد ضخ المياه بمناطق «اللؤلؤة - الفيروز - مبارك 11 و12 و13 و14 - الجوهرة » يوم الاثنين والجمعة.

** مواعيد ضخ المياه بمناطق «عمارات النجدة - السلام - الشيخ الشحات - أبو جمعية - الصالة المغطاة - البداري » يوم الاثنين والجمعة.

أرقام هواتف خاصة بالاستفسارات والشكاوى

وحددت شركة مياه البحر الأحمر أرقام تليفونات لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين علي الخط الساخن والخط الأرضي 01002899956، ولتلقي الاستفسارات عن مواعيد ضخ المياه على رقم واتس آب 01001849993.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.