رسوم التظلم في الدبلومات الفنية 2023 بمختلف التخصصات

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تلقي طلبات التظلم في الدبلومات الفنية 2023، وذلك على نتائج امتحانات الدبلومات الفنية في مختلف التخصصات للعام الدراسي الحالي.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنَّ الطالب يمكنه التقدم بطلب التظلم على النتيجة للاطلاع في موعد غايته 15 يومًا من نتيجة امتحانات الدور الأول و7 أيام بدلًا من 15 يومًا على نتيجة الدور الثاني.

رسوم التظلم في الدبلومات الفنية 2023

وحددت رسوم التظلم في الدبلومات الفنية 2023، إذ ينبغي على الطالب سداد 100 جنيه لكل مادة دراسية على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال الهيئة القومية للبريد أو إحدى الشركات المُتعاقد معها.

وقالت وزارة التعليم إنَّ آخر موعد لتقديم طلبات تظلم الدبومات الفنية هو الثلاثاء 25 من الشهر الجاري، لافتة إلى أنَّه في حال كانت لجنة النظام والمراقبة التابع لها المدرسة في محافظة أخرى يتمّ السماح للطالب التقدم بالتظلم والاطلاع في يوم التقدم نفسه منوهة إلى أنَّ هذا الاستثناء لا ينطبق هذا على أكان التظلم التابعة لمحافظات القاهرة الكبرى.

وأعلنت التربية والتعليم يوم الأربعاء الماضي نتيجة الدبلومات الفنية 2023 جميع التخصصات؛ زراعي، وصناعي وتجاري وفندقي، لجميع الأنظمة عبر موقعها الرسمي.