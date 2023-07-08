8 ملايين جنيه إجمالي إيرادات 4 أفلام بالسينما في يوم واحد

حققت الأفلام المعروضة بالسينما عن يوم أمس الجمعة، إجمالي إيرادات بنحو 8 ملايين و246 ألفًا و510 جنيهات، وتضم القائمة أربعة أفلام «بيت الروبي، البعبع، تاج، مستر إكس»، التي بدأ طرحها في السينما بالتزامن مع موسم عيد الأضحى 2023، فيما عدا فيلم بيت الروبي تم طرحه يوم 21 يونيو من الشهر الماضي، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم بيت الروبي

تصدّر فيلم بيت الروبي، قائمة الإيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة، بإيرادات تقدر بـ 4 ملايين و157 ألفًا و666 جنيهًا، وتجاوزت إجمالي إيراداته 76 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه بالسينما، بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور، تارا عماد، تأليف محمد الدباح ونهى القماش، إخراج بيتر ميمي.

إيرادات فيلم البعبع

قفز فيلم البعبع، إلى المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية وحقق أمس مليونًا و690 ألفًا و792 جنيهًا، وتجاوزت حصيلة إيراداته 22 مليون جنيه، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، إنعام سالوسة، والطفل جان رامز وتيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.

إيرادات فيلم تاج

تراجع فيلم تاج، إلى المركز الثالث بقائمة الإيرادات اليومية حيث حقق أمس مليونًا و410 آلاف و96 جنيهًا، وتجاوزت حصيلة إيراداته 29 مليون جنيه، بطولة تامر حسني، دينا الشربيني، ساندي، هالة فاخر، شيرين، تأليف تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

إيرادات فيلم مستر إكس

وفي المركز الرابع بقائمة الإيرادات اليومية، جاء فيلم مستر إكس، حيث حقق أمس 987 ألفًا و956 جنيهًا، وتتجاوز حصيلة إيراداته 14 مليون جنيه، بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.