فوز طالب بـ«هندسة القاهرة» في مسابقة تصميم «لوجو تمور الوادي الجديد»

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فوز الطالب عبدالرحمن هاني عبدالله، طالب بكلية الهندسة جامعة القاهرة في مسابقة تصميم شعار العلامة الموحدة لتمور الوادي الجديد والتي تمّ الإعلان عنها مسبقًا من خلال المحافظة والأكاديمية ومكتب التايكو بجامعة الوادي الجديد.

وتمّ اختيار اللوجو الفائز من خلال لجنة تحكيم بإشراف اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وعضوية كل من الدكتور وفاء محمد عبدالرشيد، المدير التنفيذي للمشروع بالأكاديمية، والدكتور أشرف الصادق، مدير المشروع بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو».

أكاديمية البحث العلمي

وتأتي المسابقة في إطار تعاون أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في مصر لإنشاء علامة جماعية لمنتجات تمور الوادي الجديد.

ووفق بيان صادر عن الأكاديمية، سيحصل الفائز على جائزة مالية وقدرها 10 آلاف جنيه مصري، وشهادة تقدير مع احتفاظ الأكاديمية بكب حقوق الملكية للشعار الفائز.

وقد وصل عدد المتنافسين في هذه المسابقة إلى 299 متسابقا وتمت التصفية على مرحلتين انتهت باختيار اللوجو الفائز من جانب اللجنة، وسيتمّ استخدام هذا اللوجو من أجل التعبير عن العلامة الجماعية لمنتجات التمور والنخيل التي تتميز بها محافظة الوادي الجديد.

وتعد العلامة الجماعية أحد الوسائل التي تستخدم لتمييز سلع أو خدمات تعود لأعضاء ينتمون إلى كيان معين يتمتع بشخصية قانونية، وسيتمكن أهالي الوادي الجديد الذين ينتجون التمور والمواد الغذائية الخام والمعالجة والزيوت والحرف اليدوية من نخيل الوادي الجديد، من استخدام تلك العلامة الجماعية بعد استيفاء شروط الاستخدام لتحسين وضع منتجاتهم في السوق المحلية والدولية.

العلامة التجارية لتمور الوادي

وتعد هذه المسابقة ضمن تعاون محافظة الوادي الجديد وأكاديمية البحث العلمي وجامعة الوادي الجديد ومركز بحوث الصحراء مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لتنفيذ مشروع الإدارة المستدامة للنظم الإيكولوجية الزراعية- واحة الخارجة والممول من صندوق البيئة العالمية.