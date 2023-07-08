«الثقافة»: ورشة مجانية لتعليم الرسم بمكتبة البحر الأعظم.. اعرف التفاصيل

ضمن أنشطة وزارة الثقافة، تنظم مكتبة البحر الأعظم الثقافية بالجيزة، بالتعاون مع الإدارة العامة للثقافة السينمائية، تنظيم ورشة الرسم المجانية بالمكتبة، التي تستهدف الأطفال من سن سبع سنوات.

الورشة مجانا دون مصاريف

وتقام الورشة في الفترة من 9 وحتى 17 يوليو، وتقدم مجانا دون أي اشتراكات من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 2 مساء.

مكتبة البحر الأعظم بالجيزة

ومكتبة البحر الأعظم بالجيزة مكونة من 3 طوابق، وتم تجديدها وتطويرها في أبريل 2016 وتبلغ مساحتها الكلية 3000 متر مربع، والمبنى مقام على مساحة 370 مترا مربعا والباقي مساحات خضراء، كما يضم الموقع مكتبة عامة للكبار، ومكتبة للطفل، تحتويان على مئات الكتب في مختلف المجالات.

مشروع سينما الشعب

كما دشنت وزارة الثقافة مشروع سينما الشعب بالمكتبة، وهو المشروع الذي تنفذه وزارة الثقافة من خلال تقديم أحدث الأفلام السينمائية بأسعار مخفضة ما بين 20 و40 جنيها للتذكرة.

ومنذ عيد الأضحى الماضي؛ بدأ عرض فيلم «تاج» للنجم تامر حسني في سنيما الشعب بالمكتبة، ويُعرض الفيلم في 6 حفلات على مدار اليوم من العاشرة صباحا، على أن تكون أسعار التذاكر 20 جنيها في الحفلات الصباحية طوال الأسبوع ما عدا يومي الجمعة السبت وأيام الإجازات الرسمية.