رابط وخطوات التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي العام في بني سويف

يبحث الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم في محافظة بني سويف، عن رابط تقديم الصف الأول الثانوي العام 2023/2024، الذي يتم بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم، كذلك مستندات التقديم، عقب الإعلان عن تنسيق الصف الأول الثانوي ودرجات القبول بالصف الأول الثانوي العام في المحافظة، التي جرى تحديدها بـ بحد أدنى 233 درجة للطلبة النظاميين، و203 درجة لطلاب الخدمات.

تستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي رابط تقديم الصف الأول الثانوي العام ومستندات التقديم في محافظة بني سويف.

رابط تقديم الصف الأول الثانوي العام 2023/ 2024 في بني سويف

ويمكن للطالب الحصول على رابط تقديم الصف الأول الثانوي العام في محافظة بني سويف، من خلال الضغط على الرابط التالي، اضغط هنا للحصول على الرابط، بعد ذلك الدخول عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالطالب وكلمة المرور، ويسجل الطالب حسابا شخصيا، بعد ذلك يضغط على الدخول للتنسيق.

خطوات تقديم الصف الأول الثانوي 2023/ 2024 في محافظة بني سويف

وبخطوات بسيطة يتمكن الطالب من تقديم الصف الأول الثانوي العام 2023/ 2024، في محافظة بني سويف عقب الدخول على الرابط، حيث يجب قراءة الإرشادات والشروط الخاصة بالتنسيق الصف الأول الثانوي 2023-2024 بعناية، ومتابعة خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة، ثم اختيار المدارس الموجودة في المحيط السكني، واختيار التعليم الثانوي، وعلى الطالب مراجعة الراغبات التي تم تسجيلها، ثم الضغط على حفظ الراغبات، وبعد التأكد من البيانات والراغبات قم بالضغط على إرسال الاستمارة.

مستندات تقديم للصف الأول الثانوي 2023/ 2024 في محافظة بني سويف

عقب ظهور نتيجة تنسيق الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2023-2024 إلكترونيًا، يتوجه الطلاب للمدرسة المرشح إليها، لتقديم مستندات التقديم للصف الأول الثانوي التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهي:

1ــ طلب الالتحاق بالمدرسة مطبوع من الموقع.

2ــ أصل شهادة ميلاد الطالب مميكنة وصورتين منها.

3ــ الدمغات الخاصة بطلب الالتحاق بالمرحلة الثانوية.

4ــ صورة من بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب.

5ــ البطاقة الصحية للطالب.

6ــ شهادة النجاح في الإعدادية موضح بها درجات الطالب في كل مادة وصورتين منها.

7ــ عدد 6 صور شخصية للطالب حديثة مدون عليها اسم الطالب بالكامل.

8ــ حافظة أوراق بلاستيكية.

استعدادات تعليم بني سويف لتنسيق الصف الأول الثانوي

من جانبه أكد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريحات لـ«الوطن»، على استعداد المديرية المتعلقة بالتقديم الإلكتروني للقبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2023/ 2024، والتأكيد على آليات وإجراءات التقديم للصف الأول الثانوي للعام الدراسي المقبل، لطلاب المرحلة الأولى الحاصلين على الشهادة الإعدادية، بحد أدنى 233 درجة للطلبة النظاميين، و203 لطلاب الخدمات، والتقديم إلكترونيًا من خلال الرابط الإلكتروني، على أن يقوم الطالب بطباعة ورقة الرغبات المسجلة وإرفاقها مع الملف الورقي وتقديمها للمدرسة مع استكمال باقي أوراق التقديم وسداد المصروفات الدراسية المقررة، عقب الإعلان عن نتيجة التنسيق.