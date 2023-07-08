جامعة أسوان تعقد اجتماعا لوضع لائحة جديدة لطلاب البكالوريوس بكليات العلوم

شارك الدكتور أبو الحمد حسن محمد، عميد كلية العلوم بجامعة أسوان، في اجتماع لجنة القطاع للعلوم الأساسية برئاسة الدكتور عصام خميس، رئيس اللجنة، وبحضور ومشاركة عمداء كليات العلوم بالجامعات المصرية.

وأوضح الدكتور أبو الحمد أن هذا الاجتماع عُقد في مقر جامعة السويس، بدعوة من رئيس الجامعة، لمناقشة موضوع اللائحة للساعات المعتمدة لطلاب البكالوريوس بكليات العلوم، االتي تقدمت بها كلية علوم أسوان.

لجنة معنية بمراجعة اللائحة

وأشار الدكتور أبو الحمد إلى أنه جرى تشكيل لجنة لمراجعة اللائحة، وسيتم الانتهاء منها بعد إجراء التعديلات الأخيرة التي تقرها اللجنة مشيدًا بجهود العميد وأعضاء الكلية، وبخاصة الدكتور علاء حسن السوهاجي.

مسؤولون بجامعة أسوان شاركوا في إعداد اللائحة

وأكد أن الاجتماع ضم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ورئيس قسم الجيولوجيا، ومدير مركز الجودة بالكلية، ومجموعة أخرى قامت بتجهيز وإعداد اللائحة بشكل متميز وغير مسبوق.