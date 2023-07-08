السيطرة على حريق بمعرض لبيع الأحذية في الدقهلية

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق هائل شب داخل محل لبيع الأحذية داخل منطقة السوق بحوار فندق آمون بجمصة بالدقهلية.

اندلاع حريق هائل في معرض لبيع الأحذية بجمصة

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة باندلاع حريق هائل في معرض لبيع الأحذية في شارع آمون بمنطقة السوق بمصيف جمصة في محافظة الدقهلية.

اشتعال النيران بمحتويات المعرض

هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وضباط مباحث قسم شرطة جمصة وسيارات الإسعاف والقيادات التنفيذية بمجلس مدينة جمصة إلى موقع الحريق وبالفحص تبين اشتعال النيران بمحتويات المعرض، وتمت السيطرة على الحريق، دون وقوع خسائر في الأرواح.

قال شهود العيان إن ألسنة اللهب ارتفعت لمسافات كبيرة مما تسبب في حالة من الفزع، ومشاهدة الحريق على مسافات كبيرة، ولم يظهر وجود أي إصابات من جراء الحريق.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التي أمرت بانتداب قسم الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق ومراجعة تراخيص المحلات واتخاذ الإجراءات القانونية.