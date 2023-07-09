23 شركة تقدم 3 آلاف فرصة عمل في ملتقى توظيفي لـ«حياة كريمة» بالغربية

نظمت «حياة كريمة» بالغربية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، ملتقى توظيفيا للشباب بهدف إتاحة فرص عمل مناسبة، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية»، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة «توظيف مصر».

ملتقى توظيفي في الغربية

وقالت الدكتورة زينب سامي، منسق حياة كريمة بالغربية، إن ملتقى توظيف الشباب بالغربية يقام برعاية مؤسسة حياة كريمة، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويشارك في الملتقى نحو 23 شركة بالقطاع الخاص لتوفير نحو 3 آلاف وظيفة في مختلف القطاعات.

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم التنسيق بين مؤسسة حياة كريمة بالغربية ومديرية الشباب والرياضة بالغربية، وتجهيز المكان واستقبال الشركات، إلى جانب العمل على تعريف المواطنين بالملتقى، موضحة أنه يقام على مدار يومي السبت والأحد، من 10 صباحا حتى الساعة 3 عصرا، وشهد الملتقى في يومه الأول إقبالا كبيرا من الشباب الراغبين في الالتحاق بالوظائف.

سعادة الشباب بالملتقى

وكشف الراغبون في الالتحاق بالوظائف داخل الملتقى عن سعادتهم بإقامة مثل هذه الملتقيات التوظيفية، حيث توفر لهم إمكانية التعرف على أكثر من مكان عمل، وبالتالي إمكانية التقديم على أكثر من وظيفة في أماكن او شركات مختلفة، موجهين الشكر إلى الدولة والقائمين على تنظيم الملتقى وحسن التنظيم.

وظائف في قطاعات مختلفة

ويشارك في الملتقى الوظيفي 23 شركة في مختلف القطاعات، منها النظم الذكية، المنشآت السياحية، العمل الإداري، تمويل المشروعات، مطاعم، الأمن والحراسة، عمال النظافة، فنيين صيانة، مندوبين مبيعات.