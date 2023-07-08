إصابة 16 شخصا في حريق معرض لبيع الأحذية بالدقهلية

أصيب 16 شخصا بحروق واختناقات إثر نشوب حريق في محل أحذية امتدت النيران لعدد من المحلات وعقار بمنطقة السوق بمنطقة آمون بمصيف جمصة، في حين تُكثف قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق وإخماده، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى جمصة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

جهود مكثفة للسيطرة علي حريق جمصة

وكثفت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة وسيارات الإسعاف والقيادات التنفيذية بمجلس مدينة جمصة من جهودهم للسيطرة على النيران إلا أن الانتشار كان سريعا، وامتدت النار إلى العقار مما تسبب في تلفيات كثيرة واختناقات بين المواطنين.

شهود عيان يروون تفاصيل حريق جمصة

وأكد أحد شهود العيان، في تصريحات لـ«الوطن»، أن النيران امتدت لعقار يعلو معرض الأحذية فضلًا عن امتدادها لبعض المحلات المجاورة وتواصل قوات الحماية المدنية من جهودها للسيطرة على الحريق.

وأوضح الشهود، أن سبب اندلاع النيران المبدئي نتيجة التوصيلات الكهربائية العشوائية الممتدة داخل المعرض مما أحدث شرارة كهربائية تساقط على المعرض وتسبب في اشتعال النيران وامتدادها لباقي المحلات.

ونقلت سيارات الإسعاف 16 مصابا لمستشفى جمصة المركزي لتلقي العلاج اللازم وتراوحت الحالات ما بين حروق واختناقات.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة باندلاع حريق هائل في معرض لبيع الأحذية في شارع آمون بمنطقة السوق بمصيف جمصة في محافظة الدقهلية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التي أمرت بانتداب قسم الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق ومراجعة تراخيص المحلات.