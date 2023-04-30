شروط العمرة في تطبيق نسك 2023.. أهمها الحصول على لقاح كورونا

حددت وزارة الحج والعمرة شروط العمرة في تطبيق نسك 2023 الذي كان يحمل اسم اعتمرنا سابقا، للحصول على تصريح أداء العمرة، وهو تطبيق مجاني متاح لمستخدمي الهواتف الذكية، ولا يستغرق استخدامه سوي دقائق معدودة، إذا توفرت بعض الشروط.

وفيما يلي، يعرض موقع «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الاخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، نقدم شروط العمرة في تطبيق نسك 20523 الذي عُرف باسم اعتمرنا، وذلك كالآتي:

شروط العمرة في تطبيق نسك

وجاءت شروط إصدار تصريح أداء مناسك العمرة 2023 عبر تطبيق نسك الذي عُرف سابقًا باسم اعتمرنا كالآتي:

- أن يكون المتقدم عمره أكبر من 12 عاماً هجريًا وقت إصدار تصاريح العمرة.

- الحصول على تأشيرة العمرة من وزارة الخارجية.

- يجب أن يقدم الراغب في أداء العمرة ما يثبت حصوله على لقاح كورونا الجرعتين، ويفضل الحصول على جرعة تعزيزية.

- عند الحصول على تصريح أداء العمرة، يجب الوصول إلى مكان التجمع المحدد في الوقت المناسب.

- الالتزام بجميع الضوابط والشروط اللازمة التي يوفرها التطبيق.

- كما يجب اتباع كافة التعليمات السلامة التي يوضحها التطبيق، والتي تتضمن ارتداء الكمامة والقفازات.

خطوات حجز تصريح عمرة 2023

ويمكن حجز إصدار تصريح العمرة 2023، من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة عبر تطبيق نسك، والتي جاءت كالآتي:

- تحميل تطبيق نُسك على الهاتف الذكي للراغب في أداء العمرة، وتسجيل الدخول.

- يقوم المستخدم بالدخول على الخدمات، واختيار خدمة تصريح العمرة.

- اختيار الموعد المناسب لأداء مناسك العمرة.

- سيطلب منك ادخال بيانات المعتمر والتي تتضمن رقم التأشيرة وجواز السفر، ورقم الهوبة.

- في تلك الحالة يجب أن يقوم بإرفاق المستندات المطلوبة، والتي تشمل صورة من جواز السفر.

- بعدها تأكيد استخراج إصدار تصريح العمرة.