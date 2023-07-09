تراجع أسعار الدواجن اليوم الأحد 9-7-2023 في الأسواق والمحلات

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الأحد 9-7-2023 في الأسواق والمحلات، بسبب انخفاض القوة الشرائية، حيث وصلت قيمة الانخفاض إلى 5 جنيهات، في ظل توقعات قوية بمزيد من الهبوط الفترة المقبلة، بحسب ما صرح حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية لـ«الوطن».

وأضاف المنوفي أنّ أسعار الدواجن اليوم الأحد 9-7-2023 في الأسواق والمحلات، تتراوح بين 66 و68 جنيها بالنسبة للدواجن البيضاء داخل المزرعة، وتتراوح داخل محلات الطيور الحية بين 75 و76 جنيها، فيما يبلغ سعر الدجاج البلدي أرض مزرعة 100 جنيه، والتنفيذ الفعلي 120 جنيها.

أسعار الدواجن البيضاء

وتابع أنّ كيلو الدجاج الساسو في المزرعة يسجل اليوم الأحد 95 جنيها، ويُباع داخل محلات الطيور الحيّة بسعر 110 جنيهات، كما يبلغ سعر الدجاج الأمهات أرض مزرعة 58 جنيها، والتنفيذ الفعلي 60 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن

وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، أنّ سعر كيلو البانيه يتراوح اليوم في الأسواق والمحلات بين 175 و185 جنيها، وكيلو الشيش طاووق بين 155 و166 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت اليوم الأحد في الأسواق والمحلات، فتتراوح بين 11 و 11.25 جنيه بالنسة للكتكوت الأبيض، وبين 5.5 و6.5 جنيه للكتكوت البلدي، فيما يتراوح سعر الكتكوت جيل ثان بين 7.5 و 8.5 جنيه، والكتكوت الهجين بين 6.5 و 7.5 جنيه.