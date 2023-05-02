أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 2-5-2023 في الأسواق المصرية.. «عز» بـ32 ألف جنيه

تسجل أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 2-5-2023 في الأسواق المصرية هدوءا ملحوظا بالنسبة لأسعار شهر مايو الجاري، والتي لن تتغير عن الأسعار التي أعلنت في النصف الثاني من أبريل الماضي، ولم يشهد الحديد في الوقت الراهن أي مشكلات، في ظل توقعات باستمرار حالة الاستقرار الموجودة الفترة الحالية حتى نهاية الشهر الجاري، حسب ما قاله أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

سعر حديد عز

وأضاف الزيني أنّ أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 2-5-2023 في الأسواق المصرية تسجل 32 ألفا و135 جنيها، بالنسبة لحديد عز، وسجل حديد السويس للصلب 32 ألفا و50 جنيها، كما سجل حديد بشاي 38 ألفا و500 جنيه، وحديد المراكبي 38 ألفا و500 جنيه، فيما سجل حديد الجيوشي للصلب 39 ألفا و500 جنيه.

سعر حديد مصر ستيل

وأوضح رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أنّ سعر حديد المصريين سجل 32 ألفا و50 جنيها، وحديد العشري 39 ألفا و50 جنيها، بينما يبلغ سعر حديد الجارحي 38 ألفا و760 جنيها، وحديد مصر ستيل 40 ألف جنيه، فيما بلغ سعر حديد الكومي 40 ألفا و600 جنيه، وحديد العلا 40 ألفا و400 جنيه.