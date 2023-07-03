عمرو دياب يتصدر تريند أنغامي» بـ«خلص على قلبي»

تصدر الفنان الكبير عمرو دياب، تريند أنغامي للأكثر استماعا هذا الأسبوع بأغنيته «خلص على قلبي»، التي طرحها في عيد الأضحى المبارك.

تفاصيل أغنية خلص على قلبي

الأغنية من كلمات محمد البوغة ولحن محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي، ميكساج وماستر أمير محروس، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

يذكر أن الفنان عمرو دياب يستعد لإحياء حفل غنائي كبير في «صول تاون» بالساحل الشمالي يوم 14 من الشهر الجاري.

عمرو دياب يشدو في لبنان

كما يستعد لإحياء حفل غنائي كبير في بيروت 19 أغسطس المقبل، وذلك بعد غياب 12 عاما عن إحياء الحفلات في لبنان.

وكانت الشركة المنظمة للحفل أعلنت نفاد تذاكر الفئة الأولى فور طرحها في ثالث أيام عيد الأضحى، وتعتزم الجهة المنظمة للحفل زيادة عدد المقاعد في الفئات التالية والتي ستطرح قريبا وذلك بعد الإقبال الكبير الذي شهده حجز التذاكر.

ويشهد الحفل اهتماما إعلاميا وجماهيريا غير مسبوق في العاصمة اللبنانية، إذ تأتي عودة النجم عمرو دياب لإحياء الحفلات في بيروت لتعيد البهجة والحياة لبيروت بعد فترة طويلة من الأزمات والاضطرابات.