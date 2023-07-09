غياب 20 طالبا عن امتحان التفاضل والتكامل للثانوية العامة في شمال سيناء

انتهت امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأحد، دون رصد أي مشكلة، أو تسجيل حالات غش.

وأكدت غرفة عمليات سير الامتحانات بمحافظة شمال سيناء، اليوم، أنها لم تتلق أي مشكلات أو استغاثات بشأن الامتحانات، فيما تم تسليم كتاب المفاهيم بجميع اللجان.

وأشار بيان غرفة عمليات المحافظة، إلى غياب 20 طالبا من المقيدين بلجان الامتحانات، وعددهم 3775، حيث حضر 3755 طالبا، بنسبة 99.5%.

15 لجنة امتحانات على مستوى شمال سيناء

وأدى 3755 طالبًا وطالبة بالشهادة الثانوية العامة بشمال سيناء، اليوم الأحد، الأمتحانات في 15 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، وسط إجراءات مشددة، ومنع اقتراب أولياء الأمور من أسوار لجان الامتحانات.

وجرى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية وتطهير اللجان، وتوفير زائرة صحية بالمدارس التي بها لجان للثانوية العامة، وكذا تواجد سيارة إسعاف بمحيط تلك اللجان، بناء على تعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والذي بدره أيضا شدد على قيام غرفة عمليات المحافظة بمتابعة سير وانتظام الامتحانات والمتابعة الأولية المستمرة.

وكان حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم قد تفقد بعض اللجان للأطمئنان على سير الامتحانات.