«قومي المرأة» ينظم البرنامج التدريبي الثالث حول جريمة ختان الإناث

نظمت وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، البرنامج التدريبي الثالث لموظفي وموظفات الوزارة حول «الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية» برعاية اللجنة التشريعية ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بالوزارة، واستهدف توعية 75 موظفة وموظفا بجريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والتعريف بالجريمة والتطور التشريعي لها ودور الطب الشرعي في إثباتها.

افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي الثالث

افتتحت فعاليات البرنامج التدريبي الثالث كل من القاضية رشا محفوظ رئيس الاستئناف وعضوة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل والاستاذة إيزيس حافظ رئيسة الادارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة.

وأشارت القاضية رشا محفوظ إلى أن فعاليات هذا البرنامج التدريبي يأتي تنفيذًا للعديد من الاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها مصر عقب صدور دستور 2014 ، واستهدفت حماية الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدة حرص وزارة العدل على تطبيق رؤية الدولة فجاءت استراتيجيتها متضمنة هدفاً رئيسياً في محورها السادس وهو تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان وحماية الفئات الأولي بالرعاية، واتساقاً مع ذلك أعيد هيكلة قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل ليتضمن إدارات متخصصة لتحقيق تلك الأهداف من بينها إدارة حماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها وإدارة الحماية القضائية للطفل والإدارة العامة للتدريب.

جهود وأنشطة اللجنة الوطنية

فيما نقلت الأستاذة إيزيس حافظ خالص تحيات دكتور مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة مؤكدة أن المرأة هي أساس الأسرة والتي تعد نواة المجتمع ، وعرضت جهود وأنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وبداية نشأتها.

وألقى المستشار أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس محاضرة عن الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة فى قانون العقوبات.